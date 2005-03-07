پنجمين همايش مهندسي شيمي و نفت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين همايش با هدف ارتقاي سطح علمي دانشجويان، ايجاد انگيزه جهت افزايش پژوهش هاي علمي و فضاي مناسب براي همكاري هر چه بيشتر اعضاي جامعه دانشگاهي و روابط سازنده و نزديك بين دانشگاه و صنعت برگزار مي شود.

پديده هاي احتراق، ترموديناميك، سينتيك طرح راكتور و كاتاليست، انرژي سوخت احتراق و ايمني، فرايندهاي جداسازي، مدلسازي، شبيه سازي و كنترل فرايند، بيوتكنولوژي مهندسي پزشكي و محيط زيست، مهندسي صنايع غذايي و مهندسي مخازن نفتي، اكتشاف، حفاري، بهره برداري و ... از محورهاي اين همايش مي باشد.

در اين همايش 100 مقاله به صورت شفاهي و 130 مقاله به صورت پوستر ارائه مي شود.

گفتني است كارگاه هاي آموزشي تخصصي در زمينه مهندسي شيمي و نفت و دو نمايشگاه تخصصي و الكترونيكي از برنامه هاي جانبي اين همايش مي باشد.