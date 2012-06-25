بیشترین پرونده های دادگستری فیروزکوه تصرف عدوانی است

علی اکبر شریعت به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته بیشترین پرونده هایی که در این دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته در مورد تغییر کاربری زمین و ساخت و ساز غیر مجاز در زمینهای دولتی بوده است.

وی ادامه داد: در بحث قلع و قمع، پرونده زمینهای منطقه نجفدر بود که از سالها قبل اجرا نشده بود که این پرونده اجرایی شد.

کاهش مدت رسیدگی به پرونده ها، سر و سامان دادن به بایگانی راکد و تکریم ارباب رجوع

شریعت از اولویتها و برنامه های دادگستری فیروزکوه نیز گفت و از کاهش مدت جریان رسیدگی به پرونده ها، سر و سامان دادن به بایگانی راکد و تکریم ارباب رجوع خبر داد.

وی به خانواده ها و والدین نیز توصیه ای داشت: نظارت بیشتر بر فرزندان به خصوص در بحث سیستم رایانه ای مهم است، زیرا استفاده نادرست از این سیستم یکی از راههای نفوذ دشمنان در روابط اجتماعی می است.

این مسئول قضایی افزود: والدین همچنین در بحث دوست یابی فرزندان نیز دقت بیشتری داشته باشند تا جامعه ای سالم و عاری از جرم و فساد در پیش رو باشد.

وی در پایان تأکید کرد: خانواده ها به موازین اسلام و دین توجه بیشتری داشته و به اعتقادات پایبندی ویژه ای داشته باشند چراکه به طور حتم مشکلات ما و جامعه نیز با این روشها کمتر خواهد شد.