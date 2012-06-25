هر بازیکنی ممکن است ضربه پنالتی را از دست بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان هاجسون بعد از اینکه "ریکاردو مونتولیوو" ضربه پنالتی دوم ایتالیا را از دست داد و "وین رونی" انگلیس را 2 بر یک پیش انداخت دیگر خود را پیروز این دیدار دیدند اما ایتالیا 3 ضربه پنالتی بعدی خود را به گل تبدیل کرد و ضربه "اشلی یانگ" به تیر دروازه برخورد کرد و "جی جی بوفون" هم پنالتی "اشلی کول" را مهار کرد تا در نهایت آتزوری ها به نیمه نهایی راه پیدا کنند.

روی هاجسون بعد از بازی در گفتگو با رادیو پنج انگلیس گفت: هر کسی ممکن است ضربه پنالتی را از دست بدهد. آنها هیچ چیز کم نگذاشتند، ضربه پنالتی اشلی یانگ به تیر دروازه خورد و ضربه پنالتی اشلی کول هم به زیبایی توسط بوفون مهار شد.

اعتبار یک بازیکن را نباید در ضربات پنالتی بسنجیم بلکه باید آن را در 4 بازی بسنجیم. ما در مجوع این 4 بازی شکست نخوردیم و عملکرد بسیار خوبی هم داشتیم.

هاجسون در ادامه از تلاش تمام بازیکنانش نیز تقدیر کرد و گفت: ما تا لحظه آخر تمام تلاش خود را کردیم و بازیکنان تیم باید به عملکرد خود در این دیدار افتخار کنند. من در این مدت فداکاری و تعصب بازیکنانم را که با پیراهن تیم ملی انگلیس به میدان رفتند شاهد بودم. عملکرد آنها نه تنها در بازی امشب بلکه در سه بازی قبلی نیز قهرمانانه بود.