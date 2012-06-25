ضربات پنالتی 80 درصد شانس است/ شایسته پیروزی بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پراندلی بعد از بازی در گفتگو با خبرنگاران گفت: به نظر من ضربات پنالتی 80 درصد شانس است. البته بازیکنان بزرگ ضربات پنالتی کمتری را از دست می دهند و آن هم به این خاطر است که خونسردی و تمرکز خود را حفظ می کنند و به فشارهای این چنینی عادت کرده اند. اما شانس مهمترین چیز در ضربات پنالتی است.

تقریبا اکثر کارشناسان دیدار تیم های ایتالیا و انگلیس را یک جدال پایاپای پیش بینی می کردند اما لاجوردی پوشان در طول 120 دقیقه 64 درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و 35 شوت به سمت دروازه انگلیس شلیک کردند و این در حالی بود که انگلیس تنها 9 شوت روانه دروازه ایتالیا کرده بود. با این حال پراندلی از عملکرد شاگردانش در این بازی متعجب نبود.

پراندلی در ادامه افزود: از بازی تیمم متعجب نشدم، می دانستم ما بازی را به حریف دیکته خواهیم کرد. تنها نگرانی ما این بود که در ضد حملات غافلگیر نشویم و خوشبختانه خیلی خوب بازیکنان آنها را مهار کردیم و غافلگیر هم نشدیم.

اصلی ترین نگرانی پراندلی برای دیدار پنجشنبه مقابل آلمان آمادگی بازیکنانش است. "دانیله ده روسی" و "ایگناسیو آباته" در این بازی با مشکلات عضلانی روبرو شده اند و از طرفی "جورجیو کیه لینی" هم به دلیل مصدومیت همسترینگ بازی مقابل انگلیس را از دست داده بود.

پراندلی گفت: آلمان شانس بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارد چرا که آنها 2 روز بیشتر برای بازیابی توان بازیکنان خود فرصت داشتند. اما اگر ما همانند بازی مقابل انگلیس باشیم می توانیم یک عملکرد تماشایی و به یاد ماندنی دیگر را به نمایش بگذاریم.