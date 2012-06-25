  1. ورزش
۵ تیر ۱۳۹۱، ۷:۱۶

چزاره پراندلی:

ضربات پنالتی 80 درصد شانس است/ شایسته پیروزی بودیم

ضربات پنالتی 80 درصد شانس است/ شایسته پیروزی بودیم

چزاره پراندلی سرمربی تیم ملی ایتالیا معتقد است تیمش خوش شانس بوده که انگلیس را در یک چهارم نهایی یورو 2012 در ضربات پنالتی شکست داده است، اما او همچنان ایتالیا را شایسته این پیروزی می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پراندلی بعد از بازی در گفتگو با خبرنگاران گفت: به نظر من ضربات پنالتی 80 درصد شانس است. البته بازیکنان بزرگ ضربات پنالتی کمتری را از دست می دهند و آن هم به این خاطر است که خونسردی و تمرکز خود را حفظ می کنند و به فشارهای این چنینی عادت کرده اند. اما شانس مهمترین چیز در ضربات پنالتی است.

تقریبا اکثر کارشناسان دیدار تیم های ایتالیا و انگلیس را یک جدال پایاپای پیش بینی می کردند اما لاجوردی پوشان در طول 120 دقیقه 64 درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و 35 شوت به سمت دروازه انگلیس شلیک کردند و این در حالی بود که انگلیس تنها 9 شوت روانه دروازه ایتالیا کرده بود. با این حال پراندلی از عملکرد شاگردانش در این بازی متعجب نبود.

پراندلی در ادامه افزود: از بازی تیمم متعجب نشدم، می دانستم ما بازی را به حریف دیکته خواهیم کرد. تنها نگرانی ما این بود که در ضد حملات غافلگیر نشویم و خوشبختانه خیلی خوب بازیکنان آنها را مهار کردیم و غافلگیر هم نشدیم.

اصلی ترین نگرانی پراندلی برای دیدار پنجشنبه مقابل آلمان آمادگی بازیکنانش است. "دانیله ده روسی" و "ایگناسیو آباته" در این بازی با مشکلات عضلانی روبرو شده اند و از طرفی "جورجیو کیه لینی" هم به دلیل مصدومیت همسترینگ بازی مقابل انگلیس را از دست داده بود.

پراندلی گفت: آلمان شانس بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارد چرا که آنها 2 روز بیشتر برای بازیابی توان بازیکنان خود فرصت داشتند. اما اگر ما همانند بازی مقابل انگلیس باشیم می توانیم یک عملکرد تماشایی و به یاد ماندنی دیگر را به نمایش بگذاریم.

کد مطلب 1634316

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