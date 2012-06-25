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۵ تیر ۱۳۹۱، ۸:۱۲

در مرکز رشد فناوری ابرکوه/

کتاب "مهندسی بهداشت محیط، وظایف و قوانین" منتشر شد

کتاب "مهندسی بهداشت محیط، وظایف و قوانین" منتشر شد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: کتاب "مهندسی بهداشت محیط، وظایف و قوانین" توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه مرکز رشد فناوری ابرکوه به بازار نشر عرضه شد.

مدیر مرکز رشد فناوری ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب به همت محمد هادی فرح زادی، محمد مهدی دشتی و رضا علی فلاح زاده گردآوری و تدوین شده است و برای استفاده دانشجویان رشته بهداشت محیط زیست و سایر رشته های مرتبط به بازار عرضه شد.

علی اصغر قیومی افزود: این کتاب در سه فصل "سطوح ارائه خدمات بهداشتی کشور"، "قوانین" و "روند اجرای ماده 13 و شاخص ها" تدوین شده و مجموعه کاملی را از نظر آموزش، اجرا و ارزیابی برای مرتبطین حوزه بهداشت محیط فراهم کرده است.

وی یادآور شد: شرکت پاک زیست پژوه که مقدمات تدوین و انتشار این کتاب را پیگیری و فراهم آورده است، در مرکز رشد فناوری ابرکوه با ایده محوری اجرای پژوهش های کاربردی در حیطه محیط زیست فعالیت می کند.

این کتاب در شمارگان هزار جلد و در 240 صفحه توسط نشر مردوک به بازار کتاب ارائه شده است.

کد مطلب 1634318

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