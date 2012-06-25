عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه و شمال آفریقا
- پس از سقوط یک فروند جنگنده ترکیه در سوریه مقامات آنکارا خواستار برگزاری نشست فوق العاده ناتو شدند/ "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در پی این حادثه با مخالفان سوری گفتگو کرد.
- در پی انتخاب "محمد مرسی" به عنوان نخستین رئیس جمهوری غیرنظامی در تاریخ مصر، کشورهای مختلف جهان این پیروزی را به وی تبریک گفتند.
- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از در نظر گرفتن تدابیر شدیدتر علیه نوار غزه خبر داد.
- "محمد مرسی" پس از پیروزی در انتخابات تاکید کرد: راه انقلاب همچنان ادامه دارد.
- "جی کارنی" دبیرمطبوعاتی کاخ سفید از مرسی خواست به سیاست رژیم گذشته مصر در حمایت از اسرائیل ادامه دهد.
- "احمد شفیق" نامزد شکست خورده در انتخابات پیروزی مرسی را به وی تبریک گفت.
- "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر بار دیگر بر لزوم سلب اعتماد از دولت مالکی تاکید کرد.
- خبرگزاری اینترفکس روسیه از ارسال چندین فروند بالگرد روسی به سوریه خبر داد.
- "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا اظهار داشت: ساقط کردن هواپیمای ترکیه از سوی سوریه اقدامی زشت و غیر قابل قبول است.
- در پی تیراندازی به "شیخ علی سلمان" دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق آیت الله "شیخ عیسی قاسم" و "سید عبدالله الغریفی" از علمای بزرگ بحرین با صدور بیانیه های جداگانه ای این اقدام را محکوم کردند.
- یکی از رهبران اخوان المسلمین تاکید کرد: تجمع مردمی در میدان التحریر تا زمان لغو بیانیه اخیر قانون اساسی ادامه خواهد داشت.
*آمریکای لاتین
- "فرناندو لوگو" رئیس جمهوربرکنار شده پاراگوئه از مردم این کشور تقاضا کرد دست به اعتراض بزنند.
