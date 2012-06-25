عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه و شمال آفریقا

- پس از سقوط یک فروند جنگنده ترکیه در سوریه مقامات آنکارا خواستار برگزاری نشست فوق العاده ناتو شدند/ "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در پی این حادثه با مخالفان سوری گفتگو کرد.

- در پی انتخاب "محمد مرسی" به عنوان نخستین رئیس جمهوری غیرنظامی در تاریخ مصر، کشورهای مختلف جهان این پیروزی را به وی تبریک گفتند.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از در نظر گرفتن تدابیر شدیدتر علیه نوار غزه خبر داد.

- "محمد مرسی" پس از پیروزی در انتخابات تاکید کرد: راه انقلاب همچنان ادامه دارد.

- "جی کارنی" دبیرمطبوعاتی کاخ سفید از مرسی خواست به سیاست رژیم گذشته مصر در حمایت از اسرائیل ادامه دهد.

- "احمد شفیق" نامزد شکست خورده در انتخابات پیروزی مرسی را به وی تبریک گفت.

- "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر بار دیگر بر لزوم سلب اعتماد از دولت مالکی تاکید کرد.

- خبرگزاری اینترفکس روسیه از ارسال چندین فروند بالگرد روسی به سوریه خبر داد.

- "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا اظهار داشت: ساقط کردن هواپیمای ترکیه از سوی سوریه اقدامی زشت و غیر قابل قبول است.

- در پی تیراندازی به "شیخ علی سلمان" دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق آیت الله "شیخ عیسی قاسم" و "سید عبدالله الغریفی" از علمای بزرگ بحرین با صدور بیانیه های جداگانه ای این اقدام را محکوم کردند.

- یکی از رهبران اخوان المسلمین تاکید کرد: تجمع مردمی در میدان التحریر تا زمان لغو بیانیه اخیر قانون اساسی ادامه خواهد داشت.

*آمریکای لاتین

- "فرناندو لوگو" رئیس جمهوربرکنار شده پاراگوئه از مردم این کشور تقاضا کرد دست به اعتراض بزنند.