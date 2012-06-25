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۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۸

واحدی خواستار شد:

حفظ و حراست از ارزشهای دینی و ملی وظیفه‌ای همگانی است

حفظ و حراست از ارزشهای دینی و ملی وظیفه‌ای همگانی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران تأکید کرد: پاسداری، حفظ و حراست از ارزشهای دینی و ملی وظیفه ای همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان علی واحدی شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از جانبازان شهرستان ساری در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله مازندران افزود: مقام معظم رهبری سالجاری را به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند که نقش ایثارگران و جانبازان در تحقق این فرمان معظم له حائز اهمیت خواهد بود.

وی اظهار داشت: جانبازان و ایثارگران باید مصرف تولید داخلی را در کشور نهادینه کرده تا از ورود کالاهای خارجی به کشور جلوگیری و کشور از مصرف این محصولات بی نیاز شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران در ادامه با تبریک سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز، تصریح کرد: جانبازان انقلاب اسلامی باید با تقویت روحیه ولایت پذیری در بین آحاد جامعه، از جانباز واقعی اسلام حضرت ابوالفضل العباس (ع) تبعیت کنند.

واحدی با بیان اینکه شهامت و شجاعت ابوالفضل العباس(ع) الگوی عملی مناسبی برای جانبازان است، یادآور شد: با تکیه بر این منش ملت ایران به پله های رفیع ترقی و تعالی رسیده و در برابر تحریم های دشمن مقابله کرده است.

سعید رمضان زاده، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساری نیز گفت: جانبازان با دلدادگی و تاسی از ولایت فقیه، دارای ارج و منزلت شدند، افتخار کارکنان است که خادم خانواده های شهدا و ایثارگران هستند.

وی بیان داشت: تکریم و پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت بر همگان واجب بوده و باید به صورت یک فرهنگ عملی و عینی در جامعه تبدیل شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با تقدیم هدایایی از جانبازان شهرستان ساری قدردانی شد.

کد مطلب 1634324

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