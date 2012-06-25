به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان همدان گفت: مجمع امور صنفی با همکاری سازمان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی باید در خصوص عرضه البسه غیرمجاز توسط برخی فروشندگان، پاساژهای همدان را بازدید و نتایج را در جلسه بعد گزارش کنند.

وی افزود: حوزه اصناف همدان نیز آماده دریافت هرگونه گزارش از جمله کم فروشی و عدم رعایت شئونات اسلامی در فروشگاه‌ها و عرضه کنندگان لباس از سوی شهروندان است.

قهرمانی مطلق عنوان کرد: باید نمایشگاهی از پوشش‌های اسلامی با مدل‌های خوب و جدید در همدان برگزار شود.

وی با بیان اینکه می‌توان از تولیدکنندگان نمونه کشور نیز در این نمایشگاه دعوت کرد، گفت: باید بیشتر به دنبال معروفات بود که در این صورت منکرات به خودی خود کمرنگ می‌شوند.

قهرمانی مطلق در ادامه گفت: پخش اذان در صبح، ظهر و مغرب و در میادین شهر و به خصوص میدان امام همدان و ادارات، یک معروف است که باید احیا شود.

قهرمانی مطلق گفت: منقوش کردن دیوارهای شهر همدان به تصاویر شهدا نیز باعث ایجاد نمای بصری زیبا و ماندگار می‌شود.

وی افزود: در خصوص راه‌اندازی کارناوالهای عروسی و مسدود کردن خیابان‌ها برای برگزاری مراسم باید موارد لازم در شورای تأمین مصوب شود تا با این گونه موارد برخورد لازم صورت گیرد.

فرماندار همدان با بیان اینکه صدا و سیما باید برنامه‌هایی که از سوی نهادها و ادارات در بحث حجاب و عفاف و سایر موارد در خصوص احیای امر به معروف و نهی از منکر است را پوشش دهد، گفت: طرح برخورد با عرضه قلیان در پارک‌ها و میادین عمومی مورد تأکید است.