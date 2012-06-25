۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۴

پس از اعلام پیروزی مرسی/

آمریکا خواستار ادامه یافتن سیاستهای مبارک در مصر شد!

آمریکا از رئیس جمهوری منتخب در مصر خواست تا به سیاست های حسنی مبارک برای دوستی با ایالات متحده و اسرائیل ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جی کارنی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت: مصر باید نقش دیرینه خود را بعنوان یک میانجی قدرتمند صلح در منطقه حفظ کند.

وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری مصر با اسرائیل، افزود: ما بر این باوریم که ادامه انجام نقش مصر به عنوان یک ستون منطقه ای صلح و امنیت، دارای اهمیت است.

محمد المرسی عضو اخوان المسلمین روز گذشته از سوی کمیسیون انتخاباتی در مصر بعنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پس از دوران مبارک معرفی شد که انتخاب وی با واکنش های زیادی از سوی محافل و کشورهای مختلف روبرو شد.

آمریکا، اسرائیل و غرب بیم از آن دارند که رئیس جمهوری جدید تمامی تهعدات دوران مبارک از جمله پایبندی این کشور به پیمان صلح با اسرائیل را که تحت عنوان "کمپ دیوید" است، نادیده بگیرد.

