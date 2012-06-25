حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بحث آموزش و ایجاد سیستمی برای پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی را یک کار حکومتی خواند و گفت: از آنجا که نظام ما دینی است، حاکمیت باید نسبت به سؤالات و به ویژه شبهات دینی مردم حساس باشد و این نیازمند هزینه زیادی است و سالیانه بودجه زیادی می طلبد که اگر این بودجه متمرکز باشد و با فکر و پژوهش پیگیری شود در آینده نتایج درخشان آن را خواهیم دید.

وی افزود: در این باره باید نهضتی به وجود آید و با برنامه ریزی جامعه را نسبت به این مسائل آگاهی بخشد، چون بستن درها دیگر کارساز نیست و اگر تا چند سال پیش برخی بر بستن و فیلترینگ تأکید می کردند امروز حتی آنها به کارساز نبودن این روش معترفند. امکان ندارد در دنیای امروز از پخش مطالبی که نمی خواهیم، بتوانیم جلوگیری کنیم و گاهی حتی مانع شدن مساوی با گسترش یک مسئله می شود. پس باید ذهن های مردم را نسبت به این مسائل آماده و روشن کنیم و با ارائه اطلاعات لازم اگر خود با شبهاتی مواجه شدند بتوانند پاسخ مسئله را به دست آورند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان رصد این مسئله وجود دارد که در آینده با چه شبهاتی بیشتر مواجه هستیم تا از هم اکنون برای مقابله با آن زمینه سازی شود؟ گفت: خیر. این امکان در حال حاضر وجود ندارد. چون با امکانات محدودی که داریم در واقع بخش کوچکی از نیاز مردم را از طریق تلفن می توانیم پاسخگو باشیم. مردم با تلفن به راحتی می توانند سؤالات خود را از کارشناسان بپرسند. اما متأسفانه ما با کمبود بودجه در این زمینه روبرو هستیم چون کار ما هزینه‌بر است و باید اعتبار مناسبی برای این منظور در اختیار ما قرار گیرد.



وی از کاهش تماسهای تلفنی با مرکز پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی به دلیل خصوصی شدن مخابرات خبر داد و با اظهار تأسف از این مسئله تأکید کرد: ما در طول چند سال اخیر خیلی زحمت برای همین ارتباط تلفنی بین کارشناسان و مردم کشیدیم و هزینه های زیادی برای آن شد تا سرانجام به ثمر رسید اما متأسفانه مخابرات با سیاستی که پس از خصوصی سازی دنبال کرد ضربه سنگینی را به روند پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی وارد کرد که ادامه این وضعیت، جبران ناپذیر خواهد بود.

سادات منصوری گفت: چند سال پیش و قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات شماره تلفن 09650 را برای ارتباط مردم به صورت رایگان با مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی در اختیار ما قر ار داد که مردم بدون نگرانی از هزینه تلفن، با ما تماس می گرفتند و مشاوره های لازم را از کارشناسان دینی دریافت می کردند و این ارتباط باعث حل بسیاری از مشکلات مردم می شد و نه تنها به شبهات و سؤالات دینی مردم پاسخ داده می شد بلکه جلوی بسیاری از خودکشی‌ها و طلاقها نیز گرفته شد.



وی افزود: اما متأسفانه مسئولان مخابرات پس از خصوصی سازی بابت هر دقیقه تماس مردم با این مرکز از طریق شمار 09650 دقیقه ای 40 تا 50 تومان از آنها می گیرند که این مسئله باعث کاهش شدید تماسهای مردمی با ما شده است و یکباره آمار تماس ما از روزی 100 هزار تماس به کمتر از هزار تماس رسید؛ که این اسمش فاجعه است.



رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این ارتباط تلفنی رایگان به ویژه برای اقشار آسیب پذیر که نه اطلاعات و دسترسی کافی و نه امکان مالی برای رفتن به پیش مشاوره - که حداقل بیش 30 تا 50 هزار تومان را دریافت می کنند- را دارند، بسیار راهگشا است که اگر همین تلفن را از آنها بگیریم دیگر چه خواهد شد؟ همین مسئله و آسیب اجتماعی در نهایت به چه کسی ضربه می زند؟ در جامعه ای که معتاد زیاد شد و طلاق افزایش پیدا کرد در نهایت این آسیبها یقه همین آقایون مخابرات را هم می گیرد.



وی افزود: از دو سال پیش تمام تلاش خود را برای حل این مسئله به کار گرفتیم و با بسیاری از مسئولان دولتی اعم از وزیر و نمایندگان مجلس برای حل این مسئله صحبت کردیم و با وجود دریافت نامه از رئیس جمهوری و وزیر مخابرات متأسفانه این مشکل هنوز حل نشده است و حدود 2 ماه است که وزیر طی نامه ای به شرکت مخابرات محل تأمین اعتبار این مسئله را تعیین کردند اما شرکت مخابرات اصلا به این نامه توجه نمی کند.



سادات منصوری در ادامه یادآور شد: الان 2 سال است که این دستورالعمل را در مخابرات اجرا می کنند و این کار کوچکی که با زحمت در کشور جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرد را با تهدید مواجه کرده است. ما در هر دوره ای با ارائه آمار تماسهای مرکز، متولیان و مسئولان فرهنگی را نسبت به وضعیت مردم آگاه می کردیم اما این مسئله همه کارهای ما را مختل کرد.



وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، آمادگی پاسخگویی به 10 هزار تماس را در روز داشتیم و با 300 کارشناس در ارتباط بودیم و 180 خط را آماده کردیم و نرم افزار و سخت افزار این کار طراحی شد که یکباره با این تصمیم نابخردانه مخابرات، تمام کارهای ما مختل شد. چون کار ما بر اساس میزان تماس مردمی است و وقتی تماسها از 10 هزار به 800 سؤال کاهش پیدا کرد تمام نیروهای ما به دلیل بلاتکلیفی رفتند و همه هزینه ها به هدر رفت. الان هم که محل تأمین اعتبار این کار از طرف وزیر به شرکت مخابرات اعلام شده است متأسفانه به این مسئله اصلا توجه نمی کنند.



به گزارش مهر، شماره تماس 09650 و 61014444 دو شماره اصلی مرکز پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی است که علاقمندان می توانند جهت دریافت پاسخ سؤالات خود و انجام مشاوره با این مرکز تماس بگیرند.