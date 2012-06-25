قوانین دست و پاگیر صنعت همدان را به چالش‌ کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فرشچی موحد در آیین آغاز به کار رسمی دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در همدان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ تسهیلاتی به واحدهای تولیدی استان در زمینه سرمایه در گردش پرداخت نشده است.

فرشچی موحد با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی مشخصی برای حل این مشکلات داشت، گفت: علیرغم این مشکلات، تولیدکنندگان استان همدان در امر ایجاد اشتغال عملکرد مثبتی داشته اند.

فرشچی موحد با اشاره به شعار امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: نباید تنها به بیان این شعار پرداخت بلکه باید جهادگونه وارد شد و گفته‌ها را عملیاتی کرد.

یک هزار و 500 واحد تولیدی معتبر در استان همدان فعالیت دارد

وی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را سرداران اقتصاد دانست و گفت: هم اکنون یک هزار و 500 واحد تولیدی معتبر در این استان فعالیت دارند.

فرشچی موحد از صادرات حدود 300 میلیون دلاری کالا از استان همدان در سال گذشته خبر داد و افزود: بسترسازی مناسبی در زمینه توسعه صادرات استان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه حوزه صنعت ساختمان بیشترین اشتغال استان همدان را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: تمامی مسئولان در حوزه صنعت به دنبال ایجاد تحول در استان همدان هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان نیز با بیان اینکه این نمایشگاه ها در فضایی افزون بر 14 هزار متر مربع و در سه سالن الوند، هگمتانه، ابن سینا و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی استان همدان دایر شده است، افزود: این نمایشگاه ها با هدف ایجاد فضای رقابتی در میان صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و معرفی آخرین دستاوردها و فن‌آوری‌های موجود در بازار برگزار شده و امکان مقایسه این فن‌آوری‌ها را همزمان در اختیار عموم و متخصصان قرار می‌دهد.

85 واحد صنعتی و تولیدی در نمایشگاه همدان حضور دارند

محمدرضا بیاناتی اضافه کرد: در مجموع 85 واحد صنعتی و تولیدی از استان‌های همدان، تهران، شیراز، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و نمایندگی‌هایی از کشورهای ترکیه، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و چین در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان با بیان اینکه نمایشگاه ساختمان استان همدان از بهترین نمایشگاه‌های کشور است، اظهار داشت: همدان به سبب موقعیت جغرافیایی خود در برخی از صنایع به ویژه صنعت نمایشگاهی رشد قابل توجهی داشته است.

محمدرضا بیاناتی در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری نمایشگاه‌ها بر مبنای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در این نمایشگاه از مجموع مساحت واگذار شده، بیش از 75 درصد فضا در اختیار واحدهای داخلی است.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، کاشی و سرامیک، هشتمین نمایشگاه تأسیسات و سیستم های سرمایشی، گرمایشی و هفتمین نمایشگاه تخصصی عمران و ماشین‌آلات راهسازی از سوم تا هفتم تیرماه پذیرای بازدیدکنندگان است.