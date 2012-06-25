صدور ارزش های انقلابی نتیجه تفکر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی صبح دوشنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی ابرکوه، طی سخنانی با موضوع "از امام خمینی (ره) تا امام خامنه ای" اظهار داشت : پس از حکومت امام علی (ع) دیگر اهل بیت (ع) به دلایل گوناگون موفق به تشکیل حکومت اسلامی نشدند.

وی بخشی از نهضت ها و انقلاب های گوناگون در طول تاریخ را برشمرد و افزود: با لطف خدا و عواملی چون رهبری حضرت امام، اتحاد مردم و خون شهدا، نهضت انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و خواسته های مردم در دوران انقلاب نیز برقراری حکومت اسلامی و اسلام خواهی بود .

پور قیومی همچنین در مورد نقش تفکر اسلامی در مقابله با صهیونیسم جهانی و آمریکا نیز اظهار داشت: تفکر اسلامی هرگز تسلیم خواسته های شیطانی صهیونیسم جهانی نمی شود.

ویژگی های شخصیت امام راحل و مقام معظم رهبری و نیز فتنه ها و بحران های مختلفی که در طول عمر پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری های آنها پشت سر گذاشته شده است، از دیگر موارد مطرح شده در این مراسم بود.