امسال در همدان قطعی آب رخ نمی دهد/ مشترکان 3 میلیارد و 300 میلیون تومان بدهکار اند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین شامگاه یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اینکه نصب کنتور مجزا به نفع مشترکین است، یادآور شد: پنج درصد مردم استان همدان زیر الگوی مصرف، آب مصرف می کنند.

شرکت آب و فاضلاب سه میلیارد و 300 میلیون تومان از مشترکان طلب دارد

عزالدین با بیان اینکه در سال 90 نسبت به سال 89، 300 میلیون تومان از مطالبات شرکت آبفا توسط مشترکین پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر مطالبات این شرکت از مشترکین حدود سه میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی در ادامه به نهادینه کردن فرهنگ پرداخت قبوض آب به صورت الکترونیکی تأکید کرد و یادآور شد: در مدت دو ماه نخست سال جاری، 24 درصد پرداخت قبوض به صورت غیرحضوری بوده که باید برای ترویج این فرهنگ مسئولان استان همدان، شرکت را یاری کنند.

وی به آماده بودن تصفیه خانه فاضلاب همدان اشاره کرد و اظهار داشت: بخش مایع این تصفیه خانه در بهمن ماه سال 90 به صورت آزمایشی در مدار بهره برداری قرار گرفت.

32 میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه فاضلاب همدان هزینه شد

وی با بیان اینکه برآورد اعتبارات این تصفیه خانه 50 میلیارد تومان بوده است، گفت: تاکنون برای تصفیه خانه فاضلاب همدان 32 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

عزالدین اضافه کرد: برای بخش لجن این تصفیه خانه نیز 18 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که تا دو سال آینده این بخش به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در امر پیشرفت مسکن مهر، تمامی زیرساخت های مورد نظر برای مشترکین توسط شرکت آبفا انجام شده است، از کمک دو و نیم میلیارد تومانی دولت به شرکت آبفا برای توانمندسازی مناطق پنجگانه حاشیه شهر همدان خبر داد و گفت: پیمانکاران در حال حاضر در این منابع مشغول به کارند.

60 درصد روستاهای به دلیل محدودیت منابع آبی خالی از سکنه شده اند

وی با بیان اینکه امروزه متوسط 60 درصد روستاهای کشور به دلیل محدودیت منابع آبی خالی از سکنه شده اند و از هر سه نفر، یک نفر فاقد آب شرب بهداشتی است، گفت: بر اساس بررسی ها در سه دهه آینده 50 درصد مردم جهان با کمبود این مایع حیاتی مواجه خواهند شد.

عزالدین با تاکید بر صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در جهان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل فقر فرهنگی در کشورهای در حال توسعه، صرفه جویی به خوبی رعایت نمی شود.

وی اضافه کرد: امروزه بسیاری از جنگ های سیاسی جهان به دلیل موضوع آب است که این موضوع بدرستی افشا نشده است.