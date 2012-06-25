هجوم آفت میوه به باغهای سراسر ایران/پای مگس مدیترانه به استانهای جنوبی باز شد!

عنایت‌الله بیابانی، درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص تازه ترین گزارشات از حضور آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغهای کشور، اظهارداشت: متاسفانه براساس گزارشاتی که اخیرا بدست ما رسیده است مگس مدیترانه در استانهای گرمسیری و نیمه گرمسیری کشور مانند استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان هم مشاهده شده است.

اقدامات خانه کشاورز برای مقابله با آفت میوه

وی با بیان اینکه بخش خصوصی همانند سال گذشته اقدامات مورد نظر را برای مبارزه با این آفت انجام داده است، گفت: گروههای تحقیقاتی خانه کشاورز توصیه های لازم برای مقابله با آفت مگس میوه را به کشاورزان سراسر کشورکرده اند.

این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باغداران مازندران درعین حال تصریح کرد: با این وجود از مسئولان دست اندرکار بویژه سازمان حفظ نباتات انتظار داریم که جدی تر از گذشته به مبارزه با این آفت در کشور بپردازند تا به تولید ملی ما آسیب جدی وارد نشود.



مکاتبات با صندوق بیمه محصولات کشاورزی

وی با اشاره به اینکه هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت وارد شده از هجوم آفت میوه به باغهای کشور دردست نیست، از بسترسازی برای انجام مکاتبات با صندوق بیمه محصولات کشاورزی به منظور پرداخت خسارت به باغداران کشور خبرداد.



آفت میوه دستاورد وزارت صنعت از واردات



قائم مقام خانه کشاورز در ادامه با انتقاد از اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات بی رویه میوه بویژه در 2 ماهه نخست سال جاری گفت: با توجه به اینکه مگس مدیترانه ای آفت میوه است این امکان وجود دارد که این آفت به همراه هر میوه وارداتی به کشور وارد شود.

تهدید تولیدملی در سال حمایت از سرمایه ایرانی!



به گفته بیابانی واردات بی رویه علاوه بر وارد کردن آسیب به تولیدکنندگان داخلی سلامت محصولات آنها را هم مورد تهدید جدی قرار می دهد.

به گزارش مهر، پیش از این پراکندگی آفت مگس میوه مدیترانه ای در استانهای مازندران، فارس (مناطق اصلی آلودگی)، گلستان، کرمانشاه، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و یزد گزارش شده بود.