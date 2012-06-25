نوای "ظریف" تار علیزاده در تالار وحدت پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، بداهه‌نوازی حسین علیزاده و پژمان حدادی در حالی شامگاه گذشته برگزار شد که جمعیت حاضر در سالن مشتاقانه و راس ساعت در سالن حضور داشتند تا در کنار اساتید موسیقی ایران و همچنین هوشنگ ظریف هنرنمایی این استاد موسیقی ساز ایران را نظاره‌گر باشند.

در ابتدای این کنسرت و قبل از اجرای قطعات حسین علیزاده و پژمان حدادی پایین صحنه آمدند و دسته گلی زیبا را در میان تشویق‌های پی‌درپی حاضرین در سالن به هوشنگ ظریف هدیه داد و استاد هوشنگ ظریف هم به پاس احترام به مخاطبان و همچنین این دو نوازنده موسیقی ایرانی از جای برخواست و محبت حاضران را پاسخ گفت.

دسته گلی که حسین علیزاده به استاد خود داد

حسین علیزاده نوزانده موسیقی ایرانی پس از ادای احترام به استاد خود روی صحنه رفت و قبل از اجرای قطعاتی از موسیقی ایران گفت: اولین شب از کنسرت در تهران را نام استاد هوشنگ ظریف آغاز می‌کنیم. به اعتقاد من بزرگی استاد حسین ظریف آنقدر وسیع است که نام بردن از ایشان در این کنسرت و یا محافل دیگر بسیار ناچیز است.

این نوازنده موسیقی ایرانی در ادامه صحبت‌های خود به بخشی از خاطرات خود با هوشنگ ظریف اشاره کرد و گفت: در سال 1343افتخار داشتم در کنار استاد ظریف به عنوان شاگرد ساز بزنم. در آن زمان با ارکستر رودکی به رهبری حسین دهلوی همراهی می‌کردم که در آن اجرا استاد ظریف قطعه "بند باز" اثری از علی نقی وزیری را اجرا کرد. تمام کسانی که در ایران دستی بر تار دارند نام استاد ظریف در کنارشان می‌درخشد.

علیزاده در ادامه به ویژگی‌های تارنوازی استاد ظریف اشاره کرد و گفت: استاد ظریف در تارنوازی نوین ایران نقش بسیاری داشته است. استاد ظریف در تدریس، معلمی جدی و سخت کوش است اما در کنار کار و جدیتی که داشتند چهره هنری ایشان به گونه‌ای بود گه حتی در خواب هم می‌دیدم و زمانی که کلاس ایشان به پایان می‌رسید غم و قصه‌ای مرا می‌گرفت که کی دوباره ایشان را ببینیم.

سه نسل از تار نوازان مدیون هوشنگ ظریف هستند

این نوزانده تار در پایان صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که سه نسل از تار نوازان مدیون این نوازنده هستند گفت: سه نسل از نوازندگان موسیقی ایران به خصوص در تار نوازی مدیون این استاد موسیقی هستند و من امیدوارم بتوانم در کنار ایشان سالیان سال شاگردی کنم.

پس از پایان صحبت‌های این نوازنده موسیقی درباره هوشنگ ظریف، در ابتدا قطعاتی از موسیقی ایرانی را با ساز شورانگیز و همراهی تنبک اجرا کرد و ادامه این کنسرت هم با بداهه‌نوازی تار و تنبک به پایان رسید.

لازم به ذکر است پس از نخستین شب از اجرای کنسرت "آن و آن..." با نام هوشنگ ظریف، ادامه این کنسرت امشب با نام "شب استاد علی‌اکبر شهنازی" و در ادامه با نام‌های "شب استاد یوسف فروتن"، "شب استاد داریوش صفوت" و "شب استاد نورعلی برومند" برگزار خواهد شد.