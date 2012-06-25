تودیع و معارفه جمعی از مدیران کل استانداری خراسان شمالی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته گذشته تعدادی از مدیران کل استانداری خراسان شمالی بنا به دلایلی از سمت خود استعفا دادند، هرچند در مورد علت استعفای آنان خبر رسمی منعکس نشد اما شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از استعفاهای انجام شده به دلیل عدم تعامل مناسب یکی از معاونین استانداری رخ داده است به طوری که این عدم تعامل و هماهنگی در متن استعفاهای آنان مشهود بوده است.

برپایه این خبر، شب گذشته جلسه‌ای برای تودیع و معارفه برخی از مدیران کل استانداری خراسان شمالی با حضور ابوطالب شفقت استاندار، معاونین و جمعی از مدیران ستادی استانداری و بدون حضور خبرنگاران انجام شد.

در این مراسم استاندار خراسان شمالی با توجه به استعفای جعفرمحمدی مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری، حسین فرجی مدیرکل قبلی دفتر آموزش و پژوهش استانداری را به جای وی منصوب کرد.

مصیب عنابستانی مدیرکل سابق فناوری اطلاعات استانداری خراسان شمالی نیز که طی هفته گذشته از سمت خود استعفا داده بود جایگزین محمد حسن وجدی مدیر دفتر حراست استانداری شده است.

گفته می‌شود سرپرستی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری فعلا با حسین فرجی است و برای اداره کل فناوری اطلاعات استانداری نیز فرد جدیدی معرفی نشده است.

همچنین خبرها حاکی از این است که جعفر محمدی مدیرکل سابق منابع انسانی و تحول اداری که از مدیران توانمند و از جانبازان انقلاب اسلامی است به آموزش و پرورش باز خواهد گشت.

چندی پیش نیز علی روشن مدیرکل مالی و اداری استانداری نیز از سمت خود استعفا داده بود که به سمت مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی منصوب شد.