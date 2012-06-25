دوست دارم در پست هافبک دفاعی برای پرسپولیس بازی کنم

مهرداد پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه مسئولان پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشتند و توانستند بازیکنان بزرگی را جذب کنند اما همین موضوع باعث شده تا سطح توقعات از پرسپولیس بالا برود.

وی در همین خصوص افزود: البته این بازیکنان برای آنکه با یکدیگر هماهنگ شوند نیاز به زمان دارند، بنابراین هرچه سریعتر باید سرمربی تیم مشخص شود تا با خیالی راحت تر تمریناتمان را دنبال کنیم و تا به امروز هم زمان را از دست داده ایم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص نخستین بازی تیمش درهفته اول رقابتهای لیگ برتر مقابل تیمهای صنعت نفت آبادان اظهار داشت: متاسفانه در زمانی که هوا بسیار گرم است باید مقابل تیم صنعت نفت در آبادان بازی کنیم اما خیلی مهم است که ما بازیهای خود در رقابتهای لیگ برتر را با برد شروع کنیم و استارت خوبی در این رقابتها بزنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در تیم پرسپولیس دوست دارید در پست هافبک دفاعی بازی کنی یا مدافع چپ، گفت: باید سرمربی پرسپولیس مشخص شود و او تشخیص دهد که من در چه پستی بازی کنم، اما خود من بیشتر دوست دارم در پست هافبک دفاعی بازی کنم هرچند از زمانی که در پست دفاع چپ خیلی خوب جا افتاده ام و از طریق بازی در این پست به تیم ملی رسیده و 10 بازی ملی انجام داده ام. در مجموع در هر پستی که بازی کنم بهترین بازیهایم را برای تیم پرسپولیس انجام خواهم داد.

پولادی در خصوص دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر گفت: شرایط رقابتهای این فصل لیگ برتر سخت تر از فصل گذشته است چون بازیکنان بزرگ فوتبال ایران جذب تیمهای مدعی و بزرگ شده اند ضمن اینکه در این فصل به غیر از پرسپولیس، تیمهای استقلال، سپاهان، تراکتورسازی و حتی مس کرمان نیز جزو مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر هستند.

وی در مورد صحبتهایی که در خصوص جذب بازیکنان جدید تیم پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات و قراردادهای میلیاردی آنها که در برخی از رسانه ها مطرح شده، گفت: مگر فراموش کرده اید که تیمهای سپاهان ،استقلال و.... در فصلهای گذشته در نقل و انتقالات چه کردند؟ چون رویانیان در جذب بازیکنان بزرگ و باتجربه ایران و همچنین تمدید قرارداد بازیکنان ارزشمند فصل گذشته در فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشته این حرفها را در برخی از رسانه ها مطرح می کنند تا زحمات اورا لوث کنند. بهتر است آقایانی که این حرفها را می زنند، تیمشان درون زمین بجنگند و نتیجه بگیرند.