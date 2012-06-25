10 میلیون تن حجم مبادلات ایران با استان ترابوزان ترکیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سوات حاجی صالح اوغلو شامگاه یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی زنجان و ترکیه در زنجان افزود: در حال حاضر یک میلیارد دلار تجارت خارجی به 113 کشور را داریم و از گذشتهای دور نیز روابط تجاری خوبی با ایران داشتیم که در آن زمان این رابطه 2.5 میلیون تن بود که این میزان در حال حاضر به 10 میلیون تن رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل موجود در حوزه کشاورزی در شهر ترابوزان ترکیه و شباهتهای آن با صنعت کشاورزی استان زنجان انتظار داریم بتوانیم شرایط را برای توسعه صنعت تبدیلی در ایران فراهم کنیم.
حاجی صالح اوغلو افزود: دو کشور همسایه ایران و ترکیه دارای مناسبات و شباهتهای دینی و فرهنگی زیادی هستند و همین امر بهترین فرصت را برای برقراری رابطه اقتصادی دوستانه به خوبی برای هر دو کشور فراهم کرده است.
رئیس اطاق بازرگانی ترابوزان افزود: ایجاد رابطه دوستی با ایران در روزهایی که غرب تحریمهای ناجوانمردانهای را علیه مردم این کشور اعمال میکنند، موجب پایهگذاری روابط عمیق و دوستانه در آینده خواهد شد زیرا دوستی در دوران سختی، اثبات دوستی در روزهای خوشی خواهد بود.
حاجی صالح اوغلو با اشاره به سابقه فعالیت اتاق بازرگانی ترابوزان افزود: اتاق بازرگانی ترابوزان در سال 1883 میلادی راهاندازی شد و در حال حال حاضر دارای هفت هزار عضو رسمی و 250 عضو فعال است و 15 کارشناس به صورت جدی با هدف اعتلای دانش اقتصادی و تجاری به صورت مستمر در ارتباط با اتاقهای بازرگانی ترکیه به آموزش اقتصادی اعضاء اشتغال دارند.
حاجی صالح اوغلو با اشاره به فعالیتهایی که در اطاق بازرگانی این استان انجام میشود، گفت: در حال حاضر 17 درصد از فعالیتهای اتاق بازرگانی ترابوزان در بخش تجارت، 16 درصد در بخش کشاورزی، 13 درصد در صنایع و مابقی شامل سایر فعالیتها است که 2.5 میلیارد دلار سرمایه در گردش را شامل میشود.
رئیس اطاق بازرگانی ترابوزان افزود: هم اکنون هزار و 400 شرکت فعال با 15 هزار کارگر در ترابوزان فعالیت دارند که در راستای حمایت از صنایع زمین رایگان به این واحدها اختصاص یافته است و این واحدها از تخفیفهای مالیاتی برخوردارند در رابطه با حقوق بیمه نیز از طریق دولت حمایت میشوند.
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