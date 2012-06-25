احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص تایید اعتبارنامه 4 منتخب مجلس در کمیسیون تحقیق، با بیان اینکه تصمیم گیری در این باره بر عهده اعضای کمیسیون مربوطه است، اظهارداشت: من از کار کمیسیون تحقیق بسیار تعجب می کنم و منطق آن را متوجه نمی شوم،



وی ادامه داد: یکی از تایید شدگان کسی است که دو محکومیت قطعی کیفری دارد. یکی از این موارد مربوط به یک ماه قبل از ثبت نام در انتخابات بوده و استعلام نشده بوده و دیگری مربوط به اواخر خردادماه است.



نماینده تهران گفت: چطور می شود یک نفر با دو محکومیت کیفری که یکی از آنها محکومیت غصب مال غیر است که به تصریح قانون انتخابات فرد دارای چنین محکومیتی محروم از نامزد شدن در انتخابات است، تایید می شود.این درحالی است که همه اسناد این محکومیت ها به کمیسیون تحقیق ارائه شده و در این کمیسیون مورد توجه قرار نگرفته است.



رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: یک مورد دیگر درباره فردی است که در مجلس چهارم اعتبارنامه اش را در کمیسیون تحقیق با 10 رای مخالف و یک رای ممتنع رد کرد و این فرد از مجلس چهارم اخراج شد اما درهنگام بررسی اعتبارنامه همین فرد در کمیسیون تحقیق مجلس نهم، از 11 نفر حاضر، 8 نفر با اعتبارنامه وی موافقت کردند و 2 نفر رای مخالف و یک نفر رای ممتنع داده اند.



توکلی در پاسخ به این سوال که با وجود تایید اعتبارنامه این منتخبان، آیا همچنان بر اعتراض خود هستید، گفت: من و آقای نادران هر دو بر اعتراض خود ایستاده ایم ، هرچه می خواهد بشود، بشود. دلیلی نمی بینیم وقتی استدلال قانونی داریم، در اجرای فرمان امام راحل در وصیت نامه ایشان کوتاهی کنیم.



وی در ادامه این گفتگو با بیان بخشی از وصیت نامه امام (ره) پرداخت که در آن بنیانگذار کبیر انقلاب تصریح می کند: " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کند."



وی درپاسخ به این سوال که وضعیت بررسی اعتبارنامه خودتان در چه حالی است، گفت: آنچه اعلام شده این است که استعلام کردند و گفته اند هنوز تکمیل نشده است.



توکلی در پاسخ به این سوال که نحوه ادامه اعتراض شما به اعتبارنامه این افراد چگونه است، گفت: طبق آئین نامه اگر کمیسیون تحقیق در گزارش خود به صحن علنی اعتبار نامه نماینده ای را تایید کند، باز هم معترض یا معترضان حق دارند که هر کدام نیم ساعت صحبت کنند و منتخبی که به اعتبارنامه وی اعتراض شده دو برابر زمانی معترضان حق دفاع در صحن علنی دارد.



نماینده تهران در پایان گفت : امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعتراضات به حق ما توجه کنند و این 4 نفر را که ما دلایل قانونی برای عدم صلاحیت حضورشان در مجلس شورای اسلامی داریم از خانه ملت طرد کنند.