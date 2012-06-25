به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری قبل از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی عنوان کرد: این مراسم با معاون رئیس جمهور و اهالی مختلف شهرستانهای استان برگزار می شود.

وی همه اعضای ستاد و کمیته های اجلاس پیر غلامان حسینی را به پیگیری امور از جمله تعیین مکان مناسب برگزاری اجلاس و تدارک برنامه های متنوع و جنبی فرا خواند.

به گفته استاندار اردبیل برگزاری این همایش بین المللی در استان اردبیل زمینه گسترش فرهنگ عاشورایی را در سطح ملی و منطقه ای فراهم می کند.

وی افزود: به منظور افزایش کمیت و کیفیت این اجلاس تلاش می شود مراسم در مساجد دارای ریشه های تاریخی و فرهنگی و حالت عمومی برگزار شود تا بتواند زمینه دلگرمی شیعیان کشورهای همسایه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در برگزاری هر چه بهتر این همایش باید مشارکت جدی داشته باشند، افزود: به منظور کاهش هزینه ها و انجام دقیق و مناسب کارها دستگاهها باید با در نظر گرفتن امکانات و توانمندیهای خود در برگزاری این اجلاس همکاری داشته باشند .

صابری یادآور شد: این اجلاس در آستانه ماه محرم از 16 تا 18 آبانماه در استان اردبیل برگزار می شود.

وی افزود: این اجلاس به مدت چهار روز به همراه برگزاری نشست های علمی با حضور عموم مردم ، مداحان و شعرا و هیئت های مذهبی استانی و میهمانان خارجی برگزار خواهد شد.