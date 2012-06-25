محمد جعفرینژاد در گفتگو با مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه راهآهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: دایی بامداد امروز برای انجام امور شخصی راهی امارات شد و قرار است تا چهارشنبه به ایران بازگردد تا در نشستی با مدیران باشگاه، وضعیت تیم راهآهن را مشخص کند.
وی اضافه کرد: علی دایی قرارداد دوساله با راهآهن دارد که سال دوم آن مشروط است. قرار است دایی آخر هفته نشستی با مالکان باشگاه داشته باشد، تا در صورت حل مشکلات موجود از هفته دیگر برنامههای آمادهسازی تیم آغاز شود.
سرپرست تیم فوتبال راهآهن همچنین تاکید کرد: از نظر مسائل مالی وضعیت باشگاه بغرنج است و هیچ کمکی از سوی دولت یا مسئولان دیگر استانی به باشگاه خصوصی راهآهن صورت نمیگیرد. مالکان باشگاه در این مدت 10 و نیم میلیارد تومان هزینه کردهاند، بدون اینکه قصد معرفی خودشان را داشته باشند اما هیچگونه حمایتی از آنها نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بدهی گذشته باشگاه هم کمر شکن است و هزینه امسال را هم باید به آن اضافه کرد. تهران 30 نماینده در مجلس دارد اما انگار نه انگار راهآهن تیم تهرانی است زیرا هیچ حمایتی از تیم ما صورت نمیگیرد. نه نماینده مجلس، نه استاندار، نه شهرداری، نه فرماندار و نه نهادهای دیگر به ما توجه نمیکنند و حواس همه به استقلال و پرسپولیس معطوف است.
جعفرینژاد در پایان در مورد قرعهکشی مسابقات لیگ برتر هم گفت: قرعهکشی برای تیم راهآهن خوب بود اما امیدوارم مشکلات تیم بزودی حل شد و بتوانیم خود را برای حضور در لیگ برتر آماده کنیم.
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