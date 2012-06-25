خباز با مهر مطرح کرد: نقش مهدوی کنی را خاتمی برای اصلاح طلبان بازی کند/مدل جدید برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری

خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: جریان اصلاح طلب در اثر فشارها متفرق شده، باید یک خیمه ای برپا شود تا تمام گروه ها و چهره های سیاسی اصلاح طلب زیر آن جمع شوند.



وی با بیان اینکه تنها سید محمد خاتمی ظرفیت برپایی این خیمه را دارد، گفت: اگر آیت الله مهدوی کنی نمی آمد و محوریت 7+8 را به عهده نمی گرفت وحدتی بین اصولگرایان برای انتخابات مجلس به وجود نمی آمد، لذا خاتمی نیز در جریان اصلاح طلب باید این محوریت را برعهده بگیرد و گرنه هر گونه تلاشی از سوی اصلاح طلبان محکوم به شکست است.



چهره ای موجهه تر از خاتمی در اصلاحات وجود ندارد



عضو شورای مرکزی اعتماد ملی افزود: چون در جامعه ما حزب به معنای واقعی وجود ندارد، بنابراین جریانات سیاسی منحصر به حزب و برنامه نیستند، لذا حزب و یا جریانی قوی تر است که شخص محور باشد و در درون جریان اصلاحات چهره ای موجهه تر و محبوب تر از خاتمی برای این امر وجود ندارد.



عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم شورای اسلامی با بیان اینکه جریان اصلاحات درانتخابات ریاست جمهوری تنها یک کاندیدا خواهد داشت، گفت: خاتمی باید بیاید و خیمه وحدت را برپا کند و در تمام استان‌های سراسر کشور نیز شعبه هایی ایجاد شود و بعد از نظرسنجی ها در نهایت یک کاندیدا برنامه انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود.



اصلاح طلبان اشتباه‌‌های پیشین را تکرار نکنند



وی با بیان اینکه جریان اصلاحات دیگر نباید اشتباه خود را در انتخابات 88 و 84 تکرار کند، گفت: جریانی که در قدرت باشد علاقه بیشتری به حفظ قدرت دارد که این امر موجب اختلافات درونی و تعدد کاندیداها می شود، بنابراین اصلاح طلبان در این انتخابات چون در قدرت نیستند تنها یک کاندیدا خواهند داشت.



انتخاب گزینه ریاست جمهوری از طریق شورای استانها



خباز در پاسخ به این سوال که از میان گزینه هایی که تاکنون در رسانه ها به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری اصلاح طلبان مطرح شدند، کدام یک مقبولیت و شانس بیشتری خواهند داشت، گفت: در درون جریان اصلاحات هیچ کاندیدایی بدون هماهنگی خود وارد عرصه رقابت ها نمی شود و تنها با رأی اصلاح طلبان نخبه در سراسر کشور از میان داوطلبان تنها یک کاندیدا وارد رقابت خواهد شد.



وی توضیح داد: در تمام استان های کشور به میزان جمعیتشان شوراهایی از میان نخبگان اصلاح طلب تشکیل می شود و تمام کسانی که در این جریان داوطلب ریاست جمهوری هستند در این شوراها به رأی گذاشته می شود تا در نهایت یک نفر انتخاب شود.



اصلاح طلبان برای اداره کشور، باید قدرت اداره خود را داشته باشند



عضو شورای مرکزی اعتماد ملی در واکنش به اقدام برخی اصلاح طلبان در معرفی گزینه‌های ریاست جمهوری گفت: هیچ شخصی در جریان اصلاحات برای خودش فعالیت نمی کند و اگر اشخاصی توسط برخی افراد نیز معرفی شدند این کار بر مبنای اصول علمی و اجماع نیست.



وی افزود: اگر اصلاح طلبان قدرت اداره کشور را می خواهند باید قدرت اداره خودشان را نیز داشته باشند و می طلبد که کارها بر مبنای اصول منسجم و هماهنگی پیش رود.

