۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۷

سومین نشست "نظریه چیست؟" برگزار می شود

به همت خانه هنرمندان ایران نشست تخصصی "نظریه چیست؟"با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی، پنج شنبه 8 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم نظریه را می‌توان از دید زبانشناختی و تاریخی بررسی کرد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و کمتر به آن توجه شده است فرآیند شکل‌گیری نظریه است. نظریه در خلأ ساخته نمی‌شود، بلکه در رابطه‌ای بین‌متنی و بین‌گفتمانی با جهان فکری اطراف ساخته می‌شود، دوباره ساخته می‌شود، هیچ‌گاه به نقطه پایانی و مطلقی نمی‌رسد و به زندگی خود ادامه می‌دهد.
 
به همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران در ادامه سلسله جلسات گروه فلسفه و حکمت هنر درباره نظریه در هنر، نشست تخصصی "نظریه چیست؟" با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.
 
یادآور می شود، نخستین نشست پژوهشی با عنوان "نظریه چیست؟" با سخنرانی دکتر حسن بلخاری قهی،11 اسفندماه 90 و دومین نشست آن هم با سخنرانی دکتر امیرعلی نجومیان، پنج شنبه 24 فروردین ماه برگزار شد.
 
زمان برگزاری این نشست پنج شنبه 8 تیرماه از ساعت 15 تا 17 و مکان برگزاری سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران است.
 
یادآور می شود، خانه هنرمندان ایران در پارک هنرمندان تهران واقع در خیابان ایرانشهر قرار دارد.
