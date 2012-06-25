ضعفهای گمرکی مهمترین مشکل سرمایه گذاری در خراسان شمالی است

محسن بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود ظرفیت‌ها و امکانات مناسب خراسان شمالی از نظر منابع داخلی فراوان و دسترسی به بازارهای بین المللی، میزان سرمایه گذاری خارجی در این استان رضایت بخش نیست.

وی ضعف در زیرساخت‌های سرمایه گذاری شامل گمرک و حمل و نقل در خراسان شمالی را از مهم‌ترین دلایل کاهش رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این استان برشمرد.

بجنوردی با بیان اینکه خراسان شمالی با وجود داشتن 301 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان فاقد گمرک مرزی است اظهار داشت: این موضوع سبب شده تا حجم زیادی از صادرات استان از سایر گمرکات کشور صورت گرفته و سبب افزایش هزینه نهایی شود.

وی وضعیت نامناسب فرودگاه بجنورد را از دیگر دلایل عدم رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در خراسان شمالی ذکر کرد و افزود: بهبود وضعیت پروازهای فرودگاه بجنورد نقش مهمی در کاهش مشکلات سرمایه گذاران استان خواهد داشت.

این مسئول بحث ایجاد منطقه آزاد و نیز گمرک پایانه‌ای در خراسان شمالی را از دیگر ملزومات افزایش سرمایه گذاری در این استان ذکر و تصریح کرد: نخستین گام برای استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود در استان تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون رقم دقیقی از میزان سرمایه گذاری با مبداء خارج از استان در خراسان شمالی موجود نیست اظهار داشت: در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز وضعیت استان چندان مطلوب نیست.

به گفته بجنوردی برخی از مشکلات موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی مربوط به مسائل داخل استان بوده که برای تغییر وضعیت موجود لازم است این مشکلات هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مجموع سرمایه گذاری خارجی در خراسان شمالی را تنها 334 هزار دلار عنوان کرد.