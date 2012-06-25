سیاست الگوی کشت اجرایی شود/ کمبود و گرانی کود در گلستان

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید با توجه به نیاز مردم استان و شهرستان در زمینه تولیدات کشاورزی سیاستگذاری شود.

وی با اشاره تولید سیب زمینی در استان گفت: امسال در سال حماید از تولید ملی شاهد آن بودیم که چقدر کشاورزان ما در این بخش آسیب دیدند.

وی عنوان کرد: با هزنیه های بذر، کودهای گران قیمت و ... مشکلات بخش کشاورزی را بیشتر کرده است و باید حمایت جامع تری از این بخش صورت گیرد.

نوروزی خواهان اجرای طرح الگوی کشت منطقه ای شد و گفت: بر اساس این طرح باید نیازهای متناسب هر منطقه شناسایی و زمینه صادرات محصولات نیز فراهم شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: بر اساس الگو کشت منطقه ای باید بررسی شود که به عنوان نمونه نیاز آن منطقه به مرکبات، سیب زمینی، و .. چقدر است و از تولید داخلی حمایت کنیم.

ایجاد شرکتهای سهامی زراعی

وی عنوان کرد: تعاونیهای تولید و شرکتهای سهامی زراعی برای تضمین محصولات کشاورزی داشته باشم و به بانکهای اطلاعات و داده های کشاورزی نیز توجه شود.

نوروزی گفت: بر اساس این بانک اطلاعات می توان بررسی کرد در شهرهای مختلف استان از جمله، گرگان، آق قلا، آزادشهر و .. به چه محصولی و به چه میزان نیاز داریم که تولید کنیم.

وی اظهار داشت: بر اساس این داده و اطلاعات می توان بررسی کرد که چه سیاستی باید تدوین شود تا کشاورز حمایت شود و آسیب نبیند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس یادآورشد: به عنوان نمونه هلو سال گذشته در استان جعبه ای 700 تومان بود که اکنون به کیلویی سه هزار تومان رسید و این نشان می دهد الگوی کشت باید تنظیم شود.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی، تشکل های صنفی و ... به میدان آیند تا برای حمایت از بخش کشاورز یو توسعه اشتغال برنامه ریزی کنند.

نوروزی گفت: زمانی که از شیوه های نوین بهره بریم کشاورزی توسعه خواهد یافت و مشکلات کشاورزان نیز کمتر می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآورشد: یکی از بحث هایی که در حال حاضر وجود دارد کمبود کود کشاورزی در استان است و کشاورزان از بخش دولتی نمی توانند کود تهیه کنند و مجبورند با قیمت 35 تا 40 هزار تومان آن را در بازار آزاد تهیه کنند.

وی عنوان کرد: کشاورز بذر و گندم را قیمت ارزان به بخش دولتی تحویل داد و اکنون مجبور است هان بذر را با قیمت 800 تومان به ازای هر کیلوگرم تهیه کند.

نوروزی به بحث مرغداریها اشاره کرد و گفت: مرغداریها نیز در بحث سوخت مشکل دارند و باید با استفاده از بخش های مختلف از جمله نخبگان برای رفع مشکلات چاره جویی کرد.