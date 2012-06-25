اهداف تونس از تحویل البغدادی المحمودی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با اشاره به تحویل البغدادی المحمودی آخرین نخست وزیر رژیم معمر قذافی به لیبی آورده است: تحویل المحمودی با هر توجیهی که صورت گرفته باشد نقطه سیاهی در تاریخ دولت تونس محسوب می شود زیرا با معاهدات حقوق بشر در تناقض آشکار است.

این روزنامه می افزاید: در خطرناک بودن این اقدام کافی است تصور کنیم که انگلیس راشد الغنوشی را که در دوران حاکمیت زین العابدین بن علی به آن پناهنده شده بود تحویل می داد.

این روزنامه بیان کرد: منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس که مدافع قوی حقوق بشر است با دخالت نکردن خود در این موضوع در واقع اشتباه بزرگی را مرتکب شد زیرا تحویل المحمودی وجهه تونس و انقلاب آن را خدشه دار کرده است.

این روزنامه می افزاید: صرف خودداری منصف المرزوقی از امضا حکم تحویل المحمودی وی را تبرئه نمی کند و باید از سمت خود استعفا کند.

درست است که البغدادی المحمودی وابسته به رژیمی است که حقوق بشر را نقض کرده است و از هیچ اقدامی در شکنجه و قتل مردم فروگذاری نکرده است و انقلاب لیبی نیز برای حمایت از حقوق بشر رخ داد اما لیبی کنونی اوضاع آشفته ای دارد و شبه نظامیان حاکمان اصلی هستند.

در لیبی در حال حاضر دولتی وجود ندارد و شبه نظامیان ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستند و هزاران نفر در شرایط بسیار بد در بند این شبه نظامیان هستند.

روزنامه القدس العربی می افزاید: اگر دستگاه قضایی عادلی در لیبی وجود داشت مشکلی نبود اما در این شرایط نابسامان و نبود دستگاه قضایی قوی این اقدام تونس با اصول انقلاب آن درباره توجه به عدالت و حقوق بشر در تضاد است.

گردانهای الزنتان که از گردانهای مهم انقلابی لیبی هستند از تحویل سیف الاسلام فرزند قذافی به شورای انتقالی خودداری می کنند زیرا اعتمادی به دستگاه قضایی خودشان ندارند پس چگونه است تونس عکس آن رفتار کرده است؟

این روزنامه بیان کرد: شاید هدف دولت تونس از این اقدام کسب رضایت شورای انتقالی لیبی و دستیابی به امتیازات اقتصادی، گشوده شدن بازار کار لیبی به سوی هزاران بیکار تونسی، گرفتن وام و کمکهای مالی باشد.