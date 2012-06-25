دانه درشت ها هم از غربال امتحان خارج می شوند/ ولایتمداری در روزهای سخت

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مهدی طائب یکشنبه شب در گردهمایی ریزش ها و رویش ها، در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه در مسجد آیت الله بروجردی این شهر اظهار کرد:غربال انسان ها و ریزش از آزمون الهی و ولایت مداری از ابتدا تا اکنون تاریخ برپا بوده است و شما دیدید از غربال خدا دانه درشت ها هم خارج می شوند و این اتفاق در فتنه 88 افتاد، پس ملاک فقط بصیرت است.

وی افزود: بصیرتی که به شناخت و معرفت منتهی شود کارساز است و بصیرت واقعی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین نشانه های بصیرت برای هر کسی شناخت ولی و امام زمان خودش است.

رئیس قرارگاه عمار با اشاره به کج روی بعضی افراد که علمشان زبان زد است گفت: بصیرت با دانش یکی نیست و داشتن علم بی بصیرت دردی از انسان دوا نمی کند.

طائب مکتب عاشورا را مکتب بصیرت و آگاهی عنوان کرد و گفت: علمدار کربلا، علمدار صبر و بصیرت هم بود و این آگاهی عاشورایی است ملت ایران را زنده کرد تا با چنگ زدن به ریسمان ولایت و بصیرت عاشورایی به تأسی از عباس بن علی که امام زمان خود را شناخت، دنیا را نیز به حرکت در بیاورد.

وی با تأکید بر اینکه ولایتمداری در موقع سختی و دشواری است که محک می خورد، اضافه کرد: دفاع از ولایت در مواقع آسایش و راحتی خوب است ولی ملاک نیست.

وی در این باره افزود: ولایتمداری در زمان فتنه ها و بحران هاست که محک می خورد و در واقع امتحان الهی است که بصیرت انسان را در بوته آزمون قرار می دهد.

طائب در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: مانع انحراف، رهبری و ولایت است، فاصله از خط و جاده ولایت است که معیار انحراف می شود و نشان می دهد چه کسی از راه حق، عدول کرده است.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نشانه های بصیرت ملت حضور آنها در عرصه های مختلف مانور ملت در راهپیمایی ها و انتخابات ها است که در آینده نیز چنین خواهد بود.

انتظار فرج بصیرت در هنگام دشواری است

حجت الا سلام طائب گفت: انتظار فرج ولایتمداری را در سختی محک زدن است و کسی که از این امتحان سربلند خارج شود رستگار است.

وی ادامه داد: تحقق وعده خدا که بر زبان حضرت روح الله جاری شد را امروز با سرنگونی یکی پس از دیگری نا مبارک ها می بینید و این برکت استشمام راحیه انقلاب خمینی در منطقه است.

طائب گفت: دعای رهبر انقلاب و تلاش بی وقفه ایشان است که انقلاب را محکم و راسخ حفظ کرده است.

طائب مردم ایران را ملتی بصیر و آگاه دانست و نشانه این بینش و آگاهی را درک عمیق ملت از پیام های مقام معظم رهبری عنوان کرد.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار در پایان خاطر نشان کرد: مؤمن با نور خدا می بیند و مقام معظم رهبری نیز به همین دلیل می بینند آنجه را که بسیاری از ما بعد ها درک خواهیم کرد.