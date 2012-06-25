۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۳

حجت الاسلام طائب:

دانه درشت ها هم از غربال امتحان خارج می شوند/ ولایتمداری در روزهای سخت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس قرارگاه فرهنگی عمار گفت: موفقیت انسان در امتحان الهی و آزمون ولایتمداری در سختی هاست که محک می خورد و از غربال امتحان خدا دانه درشت ها هم خارج می شوند، در این شرایط تنها بصیرت است که ناجی انسان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام مهدی طائب یکشنبه شب در گردهمایی ریزش ها و رویش ها، در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه در مسجد آیت الله بروجردی این شهر اظهار کرد:غربال انسان ها و ریزش از آزمون الهی و ولایت مداری از ابتدا تا اکنون تاریخ برپا بوده است و شما دیدید از غربال خدا دانه درشت ها هم خارج می شوند و این اتفاق در فتنه 88 افتاد، پس ملاک فقط بصیرت است.

وی افزود: بصیرتی که به شناخت و معرفت منتهی شود کارساز است و بصیرت واقعی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین نشانه های بصیرت برای هر کسی شناخت ولی و امام زمان خودش است.

رئیس قرارگاه عمار با اشاره به کج روی بعضی افراد که علمشان زبان زد است گفت: بصیرت با دانش یکی نیست و داشتن علم بی بصیرت دردی از انسان دوا نمی کند.

طائب مکتب عاشورا را مکتب بصیرت و آگاهی عنوان کرد و گفت: علمدار کربلا، علمدار صبر و بصیرت هم بود و این آگاهی عاشورایی است ملت ایران را زنده کرد تا با چنگ زدن به ریسمان ولایت و بصیرت عاشورایی به تأسی از عباس بن علی که امام زمان خود را شناخت، دنیا را نیز به حرکت در بیاورد.

وی با تأکید بر اینکه ولایتمداری در موقع سختی و دشواری است که محک می خورد، اضافه کرد: دفاع از ولایت در مواقع آسایش و راحتی خوب است ولی ملاک نیست.

وی در این باره افزود: ولایتمداری در زمان فتنه ها و بحران هاست که محک می خورد و در واقع امتحان الهی است که بصیرت انسان را در بوته آزمون قرار می دهد.

طائب در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: مانع انحراف، رهبری و ولایت است، فاصله از خط و جاده ولایت است که معیار انحراف می شود و نشان می دهد چه کسی از راه حق، عدول کرده است.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نشانه های بصیرت ملت حضور آنها در عرصه های مختلف مانور ملت در راهپیمایی ها و انتخابات ها است که در آینده نیز چنین خواهد بود.

انتظار فرج بصیرت در هنگام دشواری است

حجت الا سلام طائب گفت: انتظار فرج ولایتمداری را در سختی محک زدن است و کسی که از این امتحان سربلند خارج شود رستگار است.

وی ادامه داد: تحقق وعده خدا که بر زبان حضرت روح الله جاری شد را امروز با سرنگونی یکی پس از دیگری نا مبارک ها می بینید و این برکت استشمام راحیه انقلاب خمینی در منطقه است.

طائب گفت: دعای رهبر انقلاب و تلاش بی وقفه ایشان است که انقلاب را محکم و راسخ حفظ کرده است.

طائب مردم ایران را ملتی بصیر و آگاه دانست و نشانه این بینش و آگاهی را درک عمیق ملت از پیام های مقام معظم رهبری عنوان کرد.

رئیس قرارگاه فرهنگی عمار در پایان خاطر نشان کرد: مؤمن با نور خدا می بیند و مقام معظم رهبری نیز به همین دلیل می بینند آنجه را که بسیاری از ما بعد ها درک خواهیم کرد.

کد مطلب 1634403

