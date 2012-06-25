تغییرات جدید مدیریتی در شرکت ملی نفت کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، 22 فروردین ماه سالجاری خبرگزاری مهر از وقوع تغییرات جدید مدیریتی در سطح مدیران عامل و شرکتهای بهره برداری نفت ایران خبر داده بود.

در نهایت با گذشت نزدیک به 3 ماه از انتشار این خبر، تغییرات جدید در سطح مدیران بهره بردار و توسعه ای شرکت ملی نفت ایران کلید خورد و قرعه اولین حکم انتصاب به نام ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) صادر شد.

بر این اساس، احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت با صدور حکمی، نادر قربانی یکی از مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی را جایگزین ناجی سعدونی در شرکت نفتی متن کرده است.

به زودی هم با تاکید وزیر نفت و احکام انتصاب قلعه بانی، مدیران عامل دو شرکت بهره برداری نفت ایران کنار خواهند رفت.

حکم برکنار ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در حالی امروز پنجم تیر ماه صادر شده است که وی روز گذشته در کنار قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت نفت قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه صنعت نفت در غرب کارون به ارزش تقریبی 350 میلیون یورو را امضا کرده بود.

در هفته‌های اخیر وزیر نفت به مدیران مختلف بخش بالادستی صنعت نفت اولتیماتوم هایی مبنی بر ساماندهی وضعیت برخی از پروژه های حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت ارائه کرده است.