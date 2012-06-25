به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در این باره می نویسد: هم اکنون چین بزرگترین خریدار نفت از ایران و همچنین تنها کشوری است که به خاطر خرید نفت خام از ایران با تحریم‌های آمریکا روبروست و از سوی این کشور تهدید می شود.

این شبکه به نقل از تحلیلگران می گوید: اگر آمریکا از تحریم چین صرف‌نظر نکند، تمامی شرکت های چینی که از ایران نفت خریداری می کنند می توانند از انجام معامله با ایران منع شوند. اما دولت آقای اوباما احتمالاً به جای دست زدن به خطر یک جنگ تجاری با چین از تحریم این کشور اغماض خواهد کرد.

رابرت مک نالی از "گروه راپیدان" که یک گروه مشاوره در زمینه انرژی است گفت: بعید است که آمریکا چین را تحریم کند، زیرا که ما به دنبال گزینش جنگ تجاری با این کشور نیستیم.

سی ان ان می گوید: آمریکا و چین بیشترین روابط اقتصادی را در جهان دارند. آمریکا مقدار زیادی کالاهای ارزان قیمت از چین وارد می کند و چین نیز به بازارهای آمریکا بعنوان بازارهای صادراتی وابسته است و جنگ تجاری می تواند این روند را تهدید کند.

سی ان ان با اشاره به اسرارآمیز بودن روابط و گفتگوهای پشت پرده بین دو کشور می گوید: آمریکا چین را هم به خاطر کاهش واردات نفت خود از ایران از تحریمها مستثنی می کند. اما تاکنون این کشور تا پس از آخرین دور مذاکرات با ایران که در مسکو در جریان بود از این کار خود داری کرده است.

فرانک وراسترو، مدیر برنامه انرژی و امنیت ملی در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک گفت: با وجودی که چینی ها امید به بخشش های آمریکا دارند، اما این را درک نمی کنم که چرا آمریکا با چین کنار نمی آید و از طرفی هیچکس هم قبول ندارد که آمریکا بتواند چین را تحریم کند.