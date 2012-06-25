قرارداد 6 بازیکن مس کرمان به ثبت هیئت فوتبال نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنانی چون فرهاد سالاری، احمد حسن زاده، مصطفی شجاعی از بازیکنان فصل گذشته تیم و مهدی محمدی، میلاد جهانی و شهرام گودرزی از بازیکنان جدید مس کرمان هستند که باید قراردادشان در هیئت فوتبال ثبت می شد.

مسئول کمیته نقل و انتقالات و عضوگیری جامعه فوتبال کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل خاصی برای ثبت قرارداد این بازیکنان نیست ولی با توجه به مدارک ناکافی و فرم هایی که ازمشخصات فردی این افراد باید پر می شد، امروز قراردادشان ثبت خواهد شد.

رضا ایرانمنش یادآور شد: یک سری مسائل باید در قراردادها ثبت شود که لحاظ نشده بود که با رفع این نواقص امروز قرارداد این بازیکنان رسما ثبت می شود.

