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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

قرارداد 6 بازیکن مس کرمان به ثبت هیئت فوتبال نرسیده است

قرارداد 6 بازیکن مس کرمان به ثبت هیئت فوتبال نرسیده است

کرمان - خبرگزاری مهر: شش بازیکن مس کرمان که قرار بود عصر یکشنبه با حضور در دفتر هیئت فوتبال قرار دادهای خود را ثبت کنند به دلیل ناقص بودن مدارک شخصی قراردادشان ثبت نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنانی چون فرهاد سالاری، احمد حسن زاده، مصطفی شجاعی از بازیکنان فصل گذشته تیم و مهدی محمدی، میلاد جهانی و شهرام گودرزی از بازیکنان جدید مس کرمان هستند که باید قراردادشان در هیئت فوتبال ثبت می شد.

مسئول کمیته نقل و انتقالات و عضوگیری جامعه فوتبال کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل خاصی برای ثبت قرارداد این بازیکنان نیست ولی با توجه به مدارک ناکافی و فرم هایی که ازمشخصات فردی این افراد باید پر می شد، امروز قراردادشان ثبت خواهد شد.

رضا ایرانمنش یادآور شد: یک سری مسائل باید در قراردادها ثبت شود که لحاظ نشده بود که با رفع این نواقص امروز قرارداد این بازیکنان رسما ثبت می شود.
 

کد مطلب 1634415

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