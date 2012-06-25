تعاون روستایی با مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان قزوین از امضاء تفاهم نامه آموزشی بین سازمان تعاون

روستایی و مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد.

معین الدین بیان کرد: این تفاهمنامه آموزشی با هدف توسعه همکاری های علمی و آموزشی، ارتقاء سطح علمی ارکان تشکلها و

تعاونی های تحت پوشش، افزایش دوره های آموزشی بهبود مدیریت در تعاونی ها و ارتقاء اطلاعات کشاورزان امضاء شده است.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به لزوم اهمیت همکاری دو دستگاه اظهارداشت: امضاء‌ این تفاهمنامه زمینه افزایش

اجرای طرح های کشاورزی، تبادل تحقیقاتی و پیشبرد فعالیتهای آموزشی در تعاونی ها را فراهم می کند.

به گفته وی کلیه فراگیران پس از پایان هردوره آموزشی گواهینامه پایان دوره از مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی قزوین جهت

استفاده ازمزایای آن دریافت می کنند.

این مسئول تصریح کرد: کلیه اعضاء و ارکان تعاونی ها می توانند تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته های مختلف کشاورزی و دامپروری در مقطع کاردانی و کارشناسی در مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی ادامه دهند.

این تفاهمنامه را ناطق معین الدین مدیر تعاون روستایی استان قزوین و علی درجانی رئیس مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان قزوین امضا کردند.

