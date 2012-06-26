آسیب شناسی اخلاق سیاسی ایرانیان/ دلیل توهین ها و سخیف گویی ها

دکتر صادق زیبا کلام در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی (حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست (حوزه عمومی) است؟ به خبرنگار مهر گفت: قطعا اخلاق قابل اطلاق در سیاست است. اخلاق سیاسی و اخلاق در سیاست یک مقوله بسیار اساسی و بنیادی است. چه در فضای سیاسی جامعه ما و چه مناسبات سیاسی و محیطهای سیاسی جوامع دیگر.چرا در جامعه ما مرتب از اخلاق در سیاست، تقوا درسیاست و درستی در سیاست صحبت میشود این نشان میدهد که متأسفانه با فقدان اخلاق در جامعه مواجه هستیم.
وی افزود: رئیس جمهور آلمان در پی آشکارشدن گرفتن وام کم بهرهاش که غیرقانونی هم نبوده از مردم عذرخواهی و استعفا میدهد و یا یکی از مسئولین بلند پایه فرانسوی در پی افشای شرکت در جشن تولد یک رهبر آفریقایی دیکتاتور استعفا میدهد. مشاهده میشود چقدر اخلاق در سیاست در آن جوامع رعایت میشود. ولی در جامعه ما تحقیر، توهین، دشنام، بی ادبی، کلمات سخیف، به یکدیگر در سیاسیون دیده میشود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: درست مانند مطرح شدن مساوات، عدالت، برابری و آزادی در جامعه ما است که در عمل کمتر جامعهای دارای اینچنین شکاف طبقاتی بین مردم خود است.
این محقق وپژوهشگر حوزه علوم سیاسی درمورد اینکه چه فرهنگی باید با بیاخلاقی درسیاست مقابله کند هم تصریح کرد: اخلاق با پند و نصیحت و موعظه و نوشتن عبارات بزرگان بر دیوار و... درست نمیشود، برقراری اخلاق فضیلتگرا، احترام به یکدیگر، و پالایش اخلاقی با فرهنگ سیاسی میسر میشود. در این فرهنگ اخلاق خود به خود تنظیم میشود.
زیبا کلام در مورد نسبت میان بیاخلاقی سیاسی با سنخ نظامهای سیاسی در جهان هم اظهارداشت: برای اینکه فرهنگ سیاسی دموکراتیک در جامعه ما وجود ندارد اخلاق سیاسی هم رعایت نمیشود. برای جلوگیری از بی اخلاقی سیاسی تنها راهش اجازه دادن به بارور شدن فرهنگ سیاسی در جامعه است در این صورت اخلاق سیاسی هم با خودش به همراه میآید.
وی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه ما هم یادآورشد: برخی مسئولین مملکتی ما که تا دیروز دوست یکدیگر بودند امروز به دلیل اختلاف افتادن در بینشان از ادبیاتی استفاده میکنند که کمترسیاستمداران جوامع دیگر مرتکب آن میشوند. فقدان فرهنگ سیاسی در جامعه ما باعث فقدان اخلاق سیاسی در آن شده است. در جامعه ما که گفته میشود دیانت ما عین سیاست ماست ذرهای از این جمله در عمل رعایت نمیشود. برخی چه در درون و چه در برون مجلس بیشترین توهینها را به مخالفانشان میکنند.
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