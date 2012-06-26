آسیب شناسی اخلاق سیاسی ایرانیان/ دلیل توهین ها و سخیف گویی ها

دکتر صادق زیبا کلام در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی (حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست (حوزه عمومی) است؟ به خبرنگار مهر گفت: قطعا اخلاق قابل اطلاق در سیاست است. اخلاق سیاسی و اخلاق در سیاست یک مقوله بسیار اساسی و بنیادی است. چه در فضای سیاسی جامعه ما و چه مناسبات سیاسی و محیط‏های سیاسی جوامع دیگر.چرا در جامعه ما مرتب از اخلاق در سیاست، تقوا درسیاست و درستی در سیاست صحبت می‎شود این نشان می‎دهد که متأسفانه با فقدان اخلاق در جامعه مواجه هستیم.

وی افزود: رئیس جمهور آلمان در پی آشکارشدن گرفتن وام کم بهره‏اش که غیرقانونی هم نبوده از مردم عذرخواهی و استعفا می‏دهد و یا یکی از مسئولین بلند پایه فرانسوی در پی افشای شرکت در جشن تولد یک رهبر آفریقایی دیکتاتور استعفا می‏دهد. مشاهده می‎شود چقدر اخلاق در سیاست در آن جوامع رعایت می‎شود. ولی در جامعه ما تحقیر، توهین، دشنام، بی ادبی، کلمات سخیف، به یکدیگر در سیاسیون دیده می‎شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران‎ ادامه داد: درست مانند مطرح شدن مساوات، عدالت، برابری و آزادی در جامعه ما است که در عمل کمتر جامعه‏ای دارای این‏چنین شکاف طبقاتی بین مردم خود است.

این محقق وپژوهشگر حوزه علوم سیاسی درمورد اینکه چه فرهنگی باید با بی‏اخلاقی درسیاست مقابله کند هم تصریح کرد: اخلاق با پند و نصیحت و موعظه و نوشتن عبارات بزرگان بر دیوار و... درست نمی‎شود، برقراری اخلاق فضیلت‎گرا، احترام به یکدیگر، و پالایش اخلاقی با فرهنگ سیاسی میسر می‎شود. در این فرهنگ اخلاق خود به خود تنظیم می‏شود.

زیبا کلام در مورد نسبت میان بی‏اخلاقی سیاسی با سنخ نظام‎های سیاسی در جهان هم اظهارداشت: برای اینکه فرهنگ سیاسی دموکراتیک در جامعه ما وجود ندارد اخلاق سیاسی هم رعایت نمی‎شود. برای جلوگیری از بی اخلاقی سیاسی تنها راهش اجازه دادن به بارور شدن فرهنگ سیاسی در جامعه است در این صورت اخلاق سیاسی هم با خودش به همراه می‎آید.

وی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه ما هم یادآورشد: برخی مسئولین مملکتی ما که تا دیروز دوست یکدیگر بودند امروز به دلیل اختلاف افتادن در بینشان از ادبیاتی استفاده می‎کنند که کمترسیاستمداران جوامع دیگر مرتکب آن می‏شوند. فقدان فرهنگ سیاسی در جامعه ما باعث فقدان اخلاق سیاسی در آن شده است. در جامعه ما که گفته می‏شود دیانت ما عین سیاست ماست ذره‏ای از این جمله در عمل رعایت نمی‏شود. برخی چه در درون و چه در برون مجلس بیشترین توهین‏ها را به مخالفانشان می‎کنند.