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۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

طاهری در گفتگو با مهر:

سیب زمینی گلستان در انبارها انباشته می شود

سیب زمینی گلستان در انبارها انباشته می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: سیب زمینی های خریداری شده استان از سوی تعاون روستایی در انبارها انباشته می شود که احتمال فاسد شدن این محصولات وجود دارد.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل آنکه تعاون روستایی مجوز فروش ندارد احتمال اینکه این محصولات کشاورزان در انبار فاسد شود، هست.

وی اظهار داشت: در این زمینه با مسئولان استان و استاندار رایزنی شد که اگر صدور مجوز از اختیارات استانی است، در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین تذکری برای وزیر جهادکشاورزی نوشته شد تا در زمینه صدور مجوز اقدام کنند که همزمان با خرید محصول از سوی تعاون روستایی، مجوز فروش و صادرات نیز شود.

حجت الاسلام طاهری گفت: در زمینه خرید محصول سیب زمینی تعاون روستایی با رایزنیهای انجام شده اقدام به خرید کرده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: همچنین با اتاق بازرگانی نیز صحبت شد تا با کمک تسهیلات بتوانند خرید سیب زمینی را برای صادرات انجام دهند.

کد مطلب 1634426

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