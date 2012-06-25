سیب زمینی گلستان در انبارها انباشته می شود

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل آنکه تعاون روستایی مجوز فروش ندارد احتمال اینکه این محصولات کشاورزان در انبار فاسد شود، هست.
وی اظهار داشت: در این زمینه با مسئولان استان و استاندار رایزنی شد که اگر صدور مجوز از اختیارات استانی است، در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد.
وی عنوان کرد: همچنین تذکری برای وزیر جهادکشاورزی نوشته شد تا در زمینه صدور مجوز اقدام کنند که همزمان با خرید محصول از سوی تعاون روستایی، مجوز فروش و صادرات نیز شود.
حجت الاسلام طاهری گفت: در زمینه خرید محصول سیب زمینی تعاون روستایی با رایزنیهای انجام شده اقدام به خرید کرده است.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: همچنین با اتاق بازرگانی نیز صحبت شد تا با کمک تسهیلات بتوانند خرید سیب زمینی را برای صادرات انجام دهند.
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