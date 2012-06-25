تملک 10 منزل تاریخی از سوی میراث فرهنگی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فراهانی گفت: در روزهای گذشته منازل تاریخی باارزشی از جمله خانه‌های نیمایی، سهیلی و سام به تملک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران در آمد.

وی بیان کرد: تملک بخشی از زمین‌های مجموعه کارخانه‌های سیمان تهران در شهرستان ری نیز انجام شد این محوطه متعلق به دوره ساسانی است.

فراهانی افزود: وکلای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران با استناد به قانون مصوب سال 1352 که املاک دارای ارزش‌های معنوی را در زمره آثار تاریخی و میراث فرهنگی ذکر می‌کند، این خانه‌ها را حتی با قدمت زیر 100 سال به تملک میراث فرهنگی در می‌آورند که این امر کمک شایانی به حفظ میراث تاریخی و معنوی پایتخت می‌کند.

