  1. جامعه
۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

تملک 10 منزل تاریخی از سوی میراث فرهنگی تهران

تملک 10 منزل تاریخی از سوی میراث فرهنگی تهران

مدیرکل میراث فرهنگی تهران از تملک 10 باب منزل تاریخی در شهر تهران از سوی این اداره کل در روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فراهانی گفت: در روزهای گذشته منازل تاریخی باارزشی از جمله خانه‌های نیمایی، سهیلی و سام به تملک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران در آمد.

وی بیان کرد: تملک بخشی از زمین‌های مجموعه کارخانه‌های سیمان تهران در شهرستان ری نیز انجام شد این محوطه متعلق به دوره ساسانی است.

فراهانی افزود: وکلای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران با استناد به قانون مصوب سال 1352 که املاک دارای ارزش‌های معنوی را در زمره آثار تاریخی و میراث فرهنگی ذکر می‌کند، این خانه‌ها را حتی با قدمت زیر 100 سال به تملک میراث فرهنگی در می‌آورند که این امر کمک شایانی به حفظ میراث تاریخی و معنوی پایتخت می‌کند.
 

کد مطلب 1634428

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