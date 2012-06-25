۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

نخست وزیرمالزی خبرداد:

احتمال برگزاری انتخابات سراسری مالزی درزمان برگزاری حج

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی با بیان اینکه در گذشته نیز انتخابات این کشور در زمان برگزاری حج برگزار شده از احتمال برگزاری انتخابات سراسری در ماه ذی الحجه مصادف با ماه نوامبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" این سخنان را در پاسخ به درخواست رهبران حزب اسلامگرای پاس مالزی به خبرنگاران گفت و افزود: دولت درخواستهای رهبران حزب پاس و دیگر احزاب کشور را مورد توجه قرار می دهد.

وی که ریاست حزب آمنو (مالایی ها متحد) حزب حاکم در مالزی را برعهده دارد در عین حال اظهار داشت: دولت مدیون هیچ یک از احزاب نیست که بخواهند تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین کنند و دولت در بهترین زمان انتخابات را برگزار خواهد کرد.

حزب آمنو از زمان استقلال این کشور تاکنون حزب حاکم در این کشور بوده اما انتخابات سراسری آتی در این کشور همزمان با بروز اختلافات در میان برخی اعضای ارشد این حزب و قصد دولت برای برگزاری انتخابات زودتر از موعد نگرانی هایی را در مورد احتمال شکست این حزب در انتخابات را بوجود آورده است.

انتخابات سراسری در مالزی طبق برنامه در سال 2013 برگزار خواهد شد اما گمانه زنی هایی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات در این کشور مطرح شده است اگرچه هنوز تاریخ دقیقی برای آن اعلام نشده است.  
 

