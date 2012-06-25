صدر خواستار انجام اصلاحات در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقتدی صدر در سخنان خود گفت : اصلی ترین و آخرین خواسته ما انجام اصلاحات است.

صدر که در منزل خود در شهر نجف و در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : من قبلا گفته ام و بارهم می گویم که اگر به من قول داده شود که شمار امضاهای لازم برای رای عدم اعتماد به نخست وزیر به 124 امضا برسد آنگاه 40 امضا نیز از جانب جریان صدر همراه آنها خواهد بود.

وی در ادامه از دولت عراق انتقاد کرد و گفت : من به مالکی گفته ام که تو از طریق جریان های سیاسی به کرسی نخست وزیر رسیده ای . از طریق جریان های شیعه، کرد و سنی . تو بواسطه آنها نخست وزیر شدی اما بعد به آنها ضربه زدی و این کار موجب ضربه خوردن فرایند سیاسی عراق شده است.

صدر در ادامه به مردم عراق اطمینان داد که رای عدم اعتماد به نوری مالکی موجب توقف ارائه خدمات به مردم عراق نخواهد شد و کارها به طورعادی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به بحران سیاسی موجود در عراق نیز گفت : پایان دادن به این بحران با توجه به اختلاف نظرهای موجود مشکل است. اما ما سعی می کنیم و امیدواریم که بتوانیم به این تنش ها پایان بدهیم.

صدر درباره راه حل موجود برای حل تنش ها نیز گفت : من قبلا گفته ام که برای حل مشکل باید امتیازهایی به برخی جریان ها داده شود و اگر چنین امتیازهای به گروه ها داده نشود حل مشکل غیر ممکن خواهد بود.

در هفته های اخیر مخالفان "نوری مالکی" نخست وزیر عراق، خواستار رای عدم اعتماد به وی شده بودند اما نتوانستند آرای لازم برای این اقدام را بدست بیاورند.