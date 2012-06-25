"سرخیو بوسکتس" به "رونالدو" هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا چهارشنبه شب در مرحله نیمه نهایی چهاردهمین دوره رقابت های جام ملت های اروپا در ورزشگاه "دونباس آرنا" با پرتغال دیدار می کند.

هافبک ملی پوش تیم فوتبال بارسلونا به "او جوگو" گفت: بازیکنان رئال مادریدی تیم فوتبال اسپانیا به این دیدار به عنوان بازی باشگاهی نگاه نمی کنند بلکه دیدار ملی است و داستان دیگری است. بازیکنان رئال مادرید با رونالدو محکم بازی می کنند. اگرچه که باید بگویم ما در نیمه نهایی این رقابت ها با رونالدو بازی نداریم بلکه حریفمان پرتغال است.

در ترکیب اصلی اسپانیا چهار بازیکن رئال مادرید به نام های ایکر کاسیاس، ژابی آلونسو، آلوارو آربلوآ و سرخیو راموس حضور دارند.