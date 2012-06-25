بدون اجرای استانداردهای امنیتی نمی توان در شهر قدم زد

محمدجواد کولیوند در مورد ضریب امنیتی استان البرز و ناکافی بودن تعداد کلانتری های آن و همچنین اجرا نشدن مصوبات سفرهای هیئت دولت برای افتتاح هفده کلانتری گفت: امنیت استانداردهایی دارد و مثل نان شب است که اگر نباشد نمی شود در شهر قدم زد.



کولیوند ادامه داد: کلانشهر کرج با ضریب مهاجر پذیری بالا نیازمند ارائه خدماتی در اندازه این شهر است و برقراری امنیت از اصلی ترین نیازهای مردم شهر است، ولی تعداد کلانتری های آن کافی نیست.

وی تصریح کرد: راه اندازی هفده کلانتری در این استان از مصوبات هر چهار دور سفر هیئت دولت به البرز بوده است؛ اما باید دید چرا تا امروز این تعداد که آن هم با توجه به جمعیت و نیازهای زمان تصویب آن بوده، افتتاح نشده است.



نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به انتقال شش هزار زندانی از کرج به شرق تهران و تلاش برای انتقال بیش از 15 هزار زندانی دیگر، این خدمات را نشانه تلاش اصلی ترین متولی برقراری امنیت استان ذکر کرد.



کولیوند در عین حال اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش خود را کرده و بضاعت آن همین است؛ ولی نهادهای دیگر همچون دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و خود مردم نیز باید در ایجاد امنیت و افزایش استانداردهای امنیتی اهتمام ورزند.



