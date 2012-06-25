پیشرفت در مناسبات ایران و مصر با پیروزی مرسی/ اجازه دهیم موقعیت تثبیت شود

محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی محمد مرسی در انتخابات مصر با اشاره به اینکه انتخابات مصر در شرایط خاص خود برگزار شد، گفت: انتخابات در مصر همراه با بیم و امید بود.

وی ادامه داد: از یک سو آمریکایی ها و طرفداران دیکتاتور سابق به دنبال اعمال نفوذ در انتخابات بودند که در نهایت نیز موفق نشدند و از سوی دیگر اسلام گرایان که پیروز میدان بودند.

جوکار تصریح کرد: مخالفان اخوان المسلمین نتوانستند در مقابل حرکات مردمی مسیر انتخابات را تغییر دهند و در نهایت نیز انتخابات به نفع اسلام گرایان به پایان رسید.

وی با اشاره به اینکه روند آینده رفتار سیاسی در مصر خوب پیش خواهد رفت، اظهار داشت: اینکه اسلام گرایان در مصر به قدرت رسیدند نوید خوبی است و در همین حد که جریان مستقلی در مصر شکل بگیرد که مانند رژیم گذشته سیاست های آمریکا در منطقه را دنبال نکند، برای ما کفایت می کند و نوید خوبی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مصر کشور بزرگی است و می تواند در منطقه تأثیرگذار باشد.

وی درباره آینده روابط ایران و مصر با پیروزی محمد مرسی، خاطرنشان کرد: باید در این مورد اندکی زمان بدهیم . به این زودی ها در این باره اقدامی نخواهد شد .

جوکار گفت: اکنون در منطقه و مصر شرایط خاصی حاکم است و هنوز شورای نظامی در آنجا تصمیم گیرنده است . باید اجازه دهیم اسلام گرایان خود را پیدا کرده و موقعیت را تثبیت کنند.

وی تأکید کرد: اما می توان گفت که به طور کلی با پیروزی محمد مرسی آینده روابط مصر و ایران رو به پیشرفت خواهد بود و دو کشور می توانند مناسبات خوبی داشته باشند.