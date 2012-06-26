کمبود شدید امکانات ورزشی جوانان در کمالشهر/ خیابان محل تفریح!

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی بود که شاهد افتتاح طرح های مختلف ورزشی در استان البرز بودیم ولی متاسفانه مدتی است که دیگر خبری از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و مدیرکل آن نیست.



کمالشهر با جمعیت 120 هزار نفر فقط دارای یک سالن ورزشی است. متاسفانه استخر سرپوشیده ای که در پارک آزادگان ساخته شده است نیز تا کنون به بهره برداری نرسیده است. شاید مسئولان فراموش کرده اند چنین طرحی در حال اجرا بوده یا شاید اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده است.



کمال شهر فاقد مجموعه فرهنگی ورزشی مختص بانوان است



متاسفانه موردی را که همواره مسئولان در تمام بخش ها فراموش می کنند توجه به بانوان است. مسئولان باید بدانند که وظیفه بانوان فقط خانه داری نیست بلکه آنها نیز نیازمند تفریح و ورزش هستند؛ بنابراین مسئولان باید در مدیریت و برنامه ریزی های خود به این قشر جامعه توجه ویژه ای داشته باشند.

ضعف ورزش در جامعه سبب افزایش جرم و جنایت، اعتیاد و بیماری می شود بنابراین مسئولان ورزشی استان به ویژه بخش شهرستان ها به هوش باشند.مردم کمالشهر تا چه زمانی باید با کمبود امکانات و بی توجهی مسئولان روبه رو باشند؟

برخی از مسئولان ضعف و کمبودها را به نبود اعتبار و بودجه ربط می دهند و تمام سئوالات و درخواست مردم را با این جمله توجیه می کنند. چنین جوابی از سوی مسئولان راح ترین کار است به دلیل اینکه با چنین کاری دیگر نیازی به خلاقیت، تلاش، پیگیری و اندیشه در مورد مشکلات جامعه نیست.

البته کمالشهر در زمینه های دیگر مانند بهداشت و درمان، آموزش، امنیت و خدمات اولیه از جمله آب، برق، گاز دارای مشکلات فراوان است گویی این شهر به امان خدا رها شده است و هیچ مسئولی ندارد.



ارائه امکانات ورزشی و رفاهی به کمالشهر بسیار ضعیف است

نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارائه امکانات ورزشی و رفاهی به کمالشهر در مقابل این نرخ رشد جمعیت بالا برای زندگی ضعیف است.



فریدون زارع رفیع با اشاره به اینکه کمالشهر با کمبود اتوبوس، مدرسه و پارک جنگلی به ویژه سالن های ورزشی مواجه است، اضافه کرد: باید به حوزه ورزش و جوانان کمالشهر توجه ویژه ای شود.



نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: خرمدشت دارای جمعیت 35 هزار نفر است اما فقط یک درمانگاه کوچک در منطقه وجود دارد و این منطقه با مشکل بهداشت و درمان مواجه است.

زارع رفیع افزود: روشنایی معابر، استقرار اداره برق کمبود مساجد و مراکز مذهبی از دیگر مشکلات کمالشهر است.



بیشترین نرخ رشد جمعیت کشور در کمالشهر است



نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: کمال شهر دارای 120 هزار جمعیت است و با وسعت 2 هزار و 682 هکتار حریم و یک هزار و 888 محدوده قانونی به هفت منطقه پراکنده تقسیم شده است. گفتنی است بیشترین رشد جمعیت در کشور در کمال شهر است که این رقم 11 و 7 دهم است.

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گزارش: مهدی دهقان