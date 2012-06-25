صنایع دستی اشتغالی آسان و پایدار ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی پارسا صبح امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی اظهار کرد: صنایع دستی ، اشتغالی آسان و پایدار برای عموم مردم به ویژه زنان است.

وی ادامه داد: زندانیان، زنان مطلقه و زنان سرپرست خانوار می توانند با فراگیری صنایع دستی زمینه اشتغال پایدار را برای خود فراهم کنند.

وی اظهار کرد:‌ گرایش بسیار خوبی در منطقه جلفا به صنایع دستی وجود دارد و با تلاش صورت گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ، در زندان جلفا قلم زنی، ‌منبت کاری ، سفال و ورنی آموزش داده می شود.

پارسا یادآورشد: با توجه به اینکه تمام اعضای خانواده می توانند در زمینه تولید صنایع دستی همکاری کنند، زندانیان با فراگیری صنایع دستی پس از خروج از زندان زمینه درآمد مناسبی برای خود و خانواده شان فراهم می کنند.

خانه مصحح مرجع تاریخ شهر تبریز حفظ و مرمت می شود



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: خانه حاج میرزا جعفر سلطان القرایی، به عنوان مصحح مهمترین کتاب منبع و مرجع تاریخ شهر تبریز حفظ و مرمت می شود.

تراب محمدی امروز دوشنبه در این باره افزود: این خانه قاجاری در محله شتربان به عنوان یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین محلات شهر تبریز واقع شده است.

وی با اشاره به ویژگی های خانه سلطان القرایی تشریح کرد: این خانه با عرصه ای بالغ بر 300 متر مربع و اعیان 380 متر مربع و مشتمل بر دو طبقه و یک زیرزمین یکی از وسیع ترین خانه های قاجاری تبریز به شمار می رود.

وی با اشاره به مرمت های صورت گرفته در این اثر ثبتی اظهار داشت: استحکام بخشی پی و پایه ها، جمع آوری تیرهای چوبی پوسیده سقف و اجرای مجدد با تیر چوبی، جمع آوری الحاقات زائد، جمع آوری آجرکاری فرسوده دیوارها و اجرای مجدد آنها، مرمت ازاره سنگی و نیز قاب بندی دیوارهای محوطه بخشی از این اقدامات مرمتی محسوب می شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: همچنین سایر فعالیت های بازسازی مانند مرمت و استحکام بخشی دیوارهای طبقه همکف و ورودی، بندکشی آجرها، تعویض تیرهای چوبی پوسیده دالان ورودی و اجرای هره، در خانه سلطان القرائی انجام گرفته است.

محمدی اظهار امیدواری کرد: با انجام سایر اقدامات مرمتی و بازسازی در نظر گرفته شده در این بنا، امیدواریم خانه تاریخی سلطان القرایی همزمان با آغاز سال 92 ، به بهره برداری برسد.

وی یادآور شد: خانه سلطان القرایی شهر تبریز سال 86 به شماره 19204 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

صنایع دستی دوستدار محیط زیست است



مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: تولید صنایع دستی هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند و در واقع این صنایع دوست دار محیط زیست هستند.

بیوک رئیسی در بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم اظهار کرد: در تولید صنایع دستی اغلب از رنگ ها و مواد اولیه طبیعی استفاده می شود که هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند.

وی ادامه داد: برای حفاظت از محیط زیست عموم مردم و دستگاه های دولتی در امور مربوط به خود از صنایع دستی به جای صنایع ماشینی استفاده کنند.

وی خواستار تعامل بیشتر هنرمندان صنایع دستی با سازمان حفاظت محیط زیست شد و گفت: در تلاشیم با برپایی همایشی از نظرات این هنرمندان و ارایه راهکاری های آن ها در خصوص محیط زیست استفاده کنیم.

شرایط برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بسیار ایده آل است



مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گردشگری شهرستان میانه گفت: شرایط برای سرمایه گذاری از نظر امکانات محیطی و طبیعی در جوزه گردشگری به ویژه در شهرستان میانه بسیار ایده آل است.

فیروز ناظمی افزود: سرمایه گذاری در شهرستان میانه از حیث بعد مسافت نسبت به تبریز و قرار گرفتن در کنار جاده ترانزیتی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به قابلیت های طبیعی منطقه، تصریح کرد: طبیعت و چشم انداز خاص میانه پتانسیل جذب گردشگران زیادی را داراست و در صورت رسیدگی و سرمایه گذاری، این منطقه به یکی از قطب های مهم گردشگری تبدیل خواهد شد.

سرمایه گذار مجتمع فرهنگی- ورزشی و اقامتی در میانه اجرای طرح های جانبی از جمله قطار میانه- تبریز و سد آبی شهریار را فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری در میانه دانست.

ناظمی با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح مزبور از سال 90 اجرا شده است، افزود: دیوارکشی های منطقه انجام شده و یک هکتار از فضای پارکینگ نیز آماده بهره برداری است.

وی ساخت تالارهای پذیرایی، پارک آبی، استخر، مجتمع تجاری و کافی شاپ را از امکانات در نظر گرفته شده، جهت رفاه گردشگران دانست و از ساخت مجموعه ورزشی در قسمتی از مجتمع خبر داد.

ناظمی بدن سازی، کارتینگ و بیس بال را از جمله ورزشهای در نظر گرفته شده برای این مجموعه اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد امکانات سایر ورزش ها نیز در این مجموعه تعبیه شوند.