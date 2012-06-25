حجم تجارت الکترونیکی 10 کشور دنیا/ وضعیت ایران در تجارت الکترونیک

دکتر علی صنایعی در گقتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه گسترش تجارت الکترونیکی اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور و تا پایان این برنامه، طبق پیش‌بینی انجام شده باید ۲۰ درصد تجارت داخلی در داخل کشور و ۳۰ درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود و براساس این برنامه باید ۸۰ درصد خدمات بانکی نیز به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. براین اساس همچنین باید شبکه‌ دستگاههای دولتی تا پایان سال 91 شکل گرفته و اتصال آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات اجرایی شود که با نظر متولیان امر توسعه ارتباطاتی و اطلاعاتی در کشور زمینه لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی نیز با این وصف فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: حتی 70 درصد خدمات بین دستگاه‌ها نیز در انتهای برنامه‌ پنجم توسعه باید الکترونیکی شود که قطعا با فراهم شدن زیرساختها و دانش و آگاهی فعالان این حوزه روند توسعه تجارت الکترونیکی به سرعت پیش خواهد رفت.

رئیس دانشگاه مجازی اصفهان با اشاره به حجم کسب و کارهای الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گفت: به طور کلی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه روند صعودی داشته است اما باید دید این توسعه براساس وضعیت جهانی مدنظر است یا توسعه به نسبت آنچه که در گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: براساس نظر متولیان امر در کشور ما مبادلات الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و در بخش‌های بانکداری، آموزش، حمل و نقل، خرده‌فروشی و برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی رشد چشم‌گیری دیده می شود اما آنچه مسلم است برای رسیدن به حد مطلوب تلاش بیشتری باید صورت بگیرد.

رئیس موسسه مطالعات صادرات و بازاریابی خاورمیانه خاطرنشان کرد: حجم تجارت الکترونیکی 10 کشور اول دنیا در سال 2011 نشان می دهد که کشور آمریکا با 9/134 میلیارد دلار در صدر بوده و ژاپن با 9/36 میلیارد دلار و چین 9/36 میلیارد دلار دوم و سوم بودند.

وی افزود: در این میان آلمان با 0/36 میلیارد دلار، فرانسه با 4/28 میلیارد دلار و انگلستان با 1/28 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار داشتند؛ همچنین حجم تجارت الکترونیک در کانادا 1/26 میلیارد دلار، در ایتالیا 0/19 میلیارد دلار و در اسپانیا 2/15 میلیارد دلار است و کره جنوبی با 1/13 میلیارد دلار دهمین کشور از نظر حجم تجارت الکترونیک اعلام شده است.

مولف نخستین کتاب تجارت الکترونیکی در ایران تصریح کرد: از طرفی با توجه به این که بالغ بر دو میلیارد جمعیت دنیا با اینترنت کار می کنند و قیمت کامپیوتر به کمتر از 150 دلار رسیده و همچنین حدود 7 میلیارد تلفن همراه در دست مردم است پیش بینی می شود در آینده نزدیک تجارت الکترونیکی با استفاده از موبایل (m- commerce) انجام گیرد به طوریکه پیش بینی می شود حجم مبادلات آنلاین تا آخر سال 2012 بالغ بر 354 میلیارد دلار برسد که آمریکا به تنهایی 50 درصد و ژاپن نیز بعد از آن سالانه 25 درصد رشد مبادلات الکترونیکی داشته است.

وی به مهر گفت: همچنین شبکه های اجتماعی بالغ بر 225 میلیون نفر در آمریکا و حدود یک میلیارد نفر در دنیا کاربر دارند که در جهت توسعه تجارت الکترونیک نیز استفاده می شوند. همچنین کشوری مثل چین در سال گذشته با 31 درصد رشد و حجم مبادلات الکترونیکی 95/2 تریلیون یوئن، در آسیا رتبه اول را کسب کرده و پیش بینی می شود تا پایان سال 2012 مبادلات الکترونیکی این کشور به 6 تریلیون یوئن برسد.