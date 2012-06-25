جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره جزئیات ویژگی‌های کارتهای هوشمند سوخت با بیان اینکه در حال حاضر برای بیش از 17 میلیون و 716 هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت کارت هوشمند سوخت صادر شده است، گفت: همزمان با ورود به پنجمین سال اجرای نظام سهمیه بندی بنزین هم تغییرات جدیدی در سامانه هوشمند سوخت کشور اعمال شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر ضریب امنیتی و فنی کارتهای هوشمند سوخت نسبت به پنج سال گذشته ارتقای قابل توجه‌ای یافته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی قابلیت و کارآیی چند منظوره کارت‌های سوخت هم به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای رونمایی از کارت هوشمند انرژی، اظهار داشت: تاکنون تمهیداتی برای عرضه کارت هوشمند انرژی دیده شده است و به زودی تصمیمات نهایی برای عرضه این نسل جدید کارتهای نهایی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تعویض کارت‌های هوشمند سوخت فرسوده به مهر توضیح داد: تاکنون حدود 70 هزار قطعه کارت هوشمند سوخت با کارآیی جدید در ناوگان حمل و نقل کشور توزیع شده است.

سالاری با یادآوری اینکه این کارتهای جدید سوخت از قابلیت‌های بالای فنی و امنیتی برخوردار هستند، بیان کرد: همزمان با تغییرات جدید اعمال شده در کارتهای هوشمند سوخت، تعویض کارتهای قدیمی با کارتهای جدید هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه با عرضه این کارتهای جدید سوخت آخرین مراحل تست‌های فنی و عملیاتی خود را پشت سر می گذارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون خودرو جدید وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود قصد داریم برای تمامی این خودروها نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت را صادر کنیم.

به گفته این مقام مسئول، همچنین در صورتی‌که نیاز به صدور کارتهای المثنی هم باشد از این نسل جدید کارتهای برای متقاضیان صادر خواهد شد تا به تدریج جایگزین کارتهای قدیمی سوخت شوند.

در همین حال شهرام رضایی پیشتر یکی از تغییرات جدید اعمال شده در نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت امکان خرید برخی از کالاهای غیر نفتی عنوان کرده و به مهر گفته بود: با اعمال این تغییرات جدید امکان خرید بلیت اتوبوس، مترو و سایر کالاهای مورد نیاز خانواده ها از طریق کارت هوشمند سوخت فراهم می شود.



معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت برای نخستین بار از نوار مغناطیسی استفاده شده است، بیان کرده بود: مردم اجباری در تغییر کلاس کارت هوشمند سوخت خود ندارند و به تدریج این تغییرات انجام خواهد شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از 17 میلیون کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح کشور فعال است که از این تعداد نزدیک به 11 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است.