فراهم سازی زیرساخت ترددشهری برای جانبازان/ استخدام فرزندان شاهد

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جانباز با بیان اینکه خدمت به جانبازان عبادت و کوتاهی گناهی نابخشودنی است، بر نقش مهم جانباز و جایگاه والای آنان در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز رسالت و وظیفه جانبازان بیش از گذشته است زیرا باید مسیر همرزمان شهید خود را که همان پاسداشت و حفظ دستاوردهای نظام و ولایت فقیه است حفظ کنند.

وی از جانبازان به عنوان شهدای زنده ای نام برد که با نثار عضوی از بدن خود و در جهت معامله با خدا توانستند به جایگاه والایی دست یابند وتصریح کرد: امروز وظیه ما مسئولین در قبال خانواده های معظم شهدا و جانبازان این است که با خدمت به این عزیزان رضایت خداوند را بدست آوریم.

بامری در همین زمینه خدمت به خانواده های شهدا، جانبازان و همسران و فرزندان آن را عبادت و کوتاهی در این مسیر را خیانت و گناهی نابخشودنی دانست و افزود: امروز شهدا و جانبازان اگر ببینند ما از مسیر آنان که همان تداوم آرمان ها و ارش های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است عدول کرده ایم رنجیده خواهند شد و ما را نمی بخشند بنابراین ما نوکر این عزیزان هستیم و هرآن چه در توان داریم برای بهبود شرایط زندگی و کار برای رفاه و آسایش را فراهم خواهیم ساخت.

وی ازسرکشی و تجلیل از خانواده های شهداء و جانبازان، ساماندهی گلزار شهدا، رسیدگی به امور خانوده های شاهد و جانبازان به عنوان اولویت و وظیفه اصلی مسئولین نام برد و نام گذاری روز میلاد حضرت ابوالفضل لعباس(ع) به نام روز جانباز را نام گذاری مبارک و قابل ستایش عنوان کرد و اظهار داشت: همان گونه که حضرت ابوالفضل(ع) در راه دفاع از ارزش های اسلامی و ولایت جان خود را نثار کرد شما نیز برای حفظ انقلاب و حریم ولایت عضوی از بدن خود را از دست دادید لذا این جایگاه بسیار والایی است که نصیب هرکسی نمی شود.

معاون استاندار در ادامه بر حل مشکل ایاب و ذهاب، فراهم سازی زیر ساخت عبور و مرور شهری، استخدام و بکار گیری فرزندان شهداء و جانبازان در سازمان ها تاکید کرد.

در این مراسم معنوی تعدادی از جانبازان با معاون استاندار دیدار و مشکلات خود را مطرح که بر رسیدگی و حل مشکل فوری آنان تاکید شد.