اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی بروجن ازهمکاری250 هیئت مذهبی برای برگزاری جشن‌های شعبانیه در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: گرامیداشت سالروز ولادت امامان و تبیین شخصیت آنان و معرفی الگوهای برجسته اخلاقی و رفتاری ایشان از اهداف برگزاری این مراسم است.

وی سخنرانی را مهترین برنامه این مراسم دانست و افزود: در این مراسم روحانیون درباره ویژگی‌های شخصیت اهل بیت(ع) به ایراد سخن می‌پردازند.

الهیان با بیان اینکه در هر مناسبت 40 جشن در این شهرستان برگزار می‌شود؛ گفت: از این تعداد دو مراسم با همکاری روحانیون مستقر، 24 مراسم در هیئت های محوری، چهار مراسم در مساجد محوری و 10 مراسم با همکاری روحانیون اعزامی و طرح هجرت برگزار می‌شود.

وی، اعزام مبلغ، تزئین معابر و سر در مساجد و نورافشانی را از دیگر آئین‌های بزرگداشت جشن‌های شعبانیه در بروجن دانست.

عاشق واقعی امام حسین(ع) پیوسته در مسیر اصلاح خود و جامعه است



استاد حوزه علمیه شهرستان لردگان گفت: عاشق واقعی امام حسین (ع) پیوسته در مسیر اصلاح خود و جامعه است.



حجت الاسلام محمد زاهدی مقدم در جمع لردگانی‌ها، وجود امام حسین(ع) را مایه حفظ ارزش های الهی دانست و افزود: اهل بیت(ع) همواره شارع و حافظ احکام و ارزش های الهی بودند.

وی تصریح کرد: زندگی امام حسین (ع) نشان دهنده آن است که یک مسلمان تا چه اندازه باید در احیای ارزشهای الهی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر تلاش کند.

وی گفت: عاشق واقعی امام حسین(ع) کسی است که در همه حال در مسیر اصلاح خود و جامعه اش باشد و نسبت به منکراتی که اطرافیان انجام می دهند بی تفاوت نباشد.

روحانیون توجه بیشتری به مطالعه داشته باشند



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: روحانیون باید توجه بیشتری به مطالعه و کسب مهارت‌های روز داشته باشند.



حجت الاسلام مجید الهیان مخاطب شناسی و آشنا شدن با نحوه برقراری ارتباط با جوانان را از آثار مطالعه دانست و افزود: انسان با مطالعه با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری گروه های مختلف سنی و نحوه برقراری ارتباط با آنان آشنا می‌شود.

وی روحانیون را از اقشار اثرگذار جامعه دانست و گفت: روحانیون باید با مطالعه، میزان اندوخته‌های علمی‌شان را افزایش دهند و با فراگیری مهارت‌های روز در برقراری ارتباط مؤثر با مردم در راستای جذب آنان به حضور در مساجد تلاش کنند.

الهیان تأکید کرد: به منظور تشویق روحانیون به مطالعه ماهیانه کتاب و نشریات فرهنگی به آنها اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه در سه ماه اول امسال 600 جلد نشریه‌ی فرهنگی به روحانیون و هیئات مذهبی اهدا شد، افزود: بر اساس نظر سنجی به عمل آمده این نشریات مورد استقبال روحانیون و اعضای هیئات قرار گرفت.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن، افزایش اطلاعات روحانیون و مسئولان هیئات و ترویج فرهنگ مطالعه را از ثمرات توزیع نشریات دانست و گفت:‌ مطالب نشریات فرهنگی و مذهبی پیرامون مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی است.

الهیان با بیان اینکه مسایل روز، احکام و مسائل شرعی براساس فتوای مراجع در این نشریات درج شده، تصریح کرد: روحانیون در برنامه‌های فرهنگی مسجد با استناد به مطالب نشریات احکام اسلام را برای نمازگزاران تفسیر می‌کنند.

وی گفت: علاوه بر نشریات مختلف، کتاب های سنت حسنه اعتکاف، احکام اعتکاف، زینب کبری(س)، آموزش اخلاق و گزارش ولادت امام علی(ع) در این شهرستان توزیع شده است.



برگزاری نخستین مسابقه "شمیم خدمت" درفارسان



رئیس تبلیغات اسلامی فارسان از برگزاری مسابقه شمیم خدمت با همکاری این نهاد در میان کارمندان ادارات این شهرستان خبرداد.



حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی گفت: با توجه به اهمیت خدمت در نظام مقدس جمهموری اسلامی ایران و برکات معنوی خدمت به خلق خدا در اسلام، نخستین مسابقه "شمیم خدمت از نگاه امام خمینی" ویژه کارکنان ادارات شهرستان فارسان توسط تبلیغات اسلامی فارسان برگزار شد.

وی، انتخاب سئوالات این مسابقه را از بخش الگوی خدمت به اسلام و انقلاب وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) ذکر کرد و افزود: این مسابقه از چهاردهم خرداد همزمان با رحلت حضرت امام خمینی در تمام ادارات شهرستان برگزار شده و تاکنون 68نفر در آن شرکت کرده اند.

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی فارسان



آزمون ورودی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی فارسان با حضور 60 شرکت کننده برگزار شد.

امام جمعه شهر فارسان پیش از آغاز این آزمون در جمع داوطلبان به به بیان اهمیت رشته تحصیلی علوم و معارف اسلامی پرداخت و گفت: کسی که وارد این رشته می شود باید از لحاظ علمی و اخلاقی سرآمد جامعه باشد زیرا این گونه رشته ها از الگوهای اسلامی و دینی در کشور به شمار می روند.

حجت الاسلام عبدالعلی پور اکبر تأثیر تهذیب و اخلاق را در کسب درجات علمی مؤثر دانست و افزود: نقش معنویت در علم و دانش بسیار مهم است زیرا بزرگان علمی کشور با تمسک به معنویات می توانند به بهترین شکل مشکلات را پشت سر بگذارند.