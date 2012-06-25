نبود پیست اختصاصی دوچرخه سواری باعث بروز مشکلات جدی شده است

احمدرضا یدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرهای مشهد، تبریز، یزد، زنجان، تهران و مازندران از پیست دوچرخه‌سواری خوبی برخوردار هستند و این در حالی است که استان اصفهان با وجود ملی پوشان دوچرخه‌سواری قدرتمند خود هنوز از داشتن حداقل امکانات ورزشی در رنج است.

وی که عضویت هیئت رئیسه دوچرخه‌سواری استان اصفهان را در کارنامه ورزشی خود دارد با اشاره به تعویض ناگهانی رئیس سابق هیئت دوچرخه‌سواری استان اصفهان (محمدرضا باجول) و جایگزین کردن سرپرست فعلی، تاکید کرد: درست است که من و باجول همواره رقیب ورزشی یکدیگر بودیم، اما به طور حتم تصمیم مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان (رشید خدابخش) غرضورزانه است و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره دوچرخه‌سواری این استان می‌زند.

پیشکسوت دوچرخه‌سواری استان اصفهان ادامه داد: جوانان امروز از سلیقه‌های متنوعی برخوردار هستند و نگاه داشتن آنها در یک رشته ورزشی مانند دوچرخه‌سواری به طور حتم تنها از عهده شخصی برمی‌آید که از جنس خود دوچرخه‌سواری باشد.

وی که در طول فعالیت خود در رشته دوچرخه‌سواری عناوینی مانند قهرمانی دوم کشور در تایم تریل و قهرمانی کارگران ایران (سال 1377) را کسب کرده است تاکید کرد: دوچرخه‌سواران اصفهانی در حال حاضر از داشتن یک جاده امن محروم هستند.

یدی افزود: علاقه‌مندان رشته دوچرخه‌سواری برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای دست کم نیاز به مبلغ دو میلیون تومان دارند و این در حالی است که اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تاکنون چنین مبالغی را در اختیار هیئت قرار نداده است.

وی اظهار داشت: محمدرضا باجول تنها کسی است که شایستگی ریاست هیئت دوچرخه‌سواری استان اصفهان را دارد و من با حمایت از ایشان در واقع از دوچرخه‌سواری استان اصفهان دفاع می‌کنم.

پیشکسوت دوچرخه‌سواری استان اصفهان گفت: مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان شاید اطلاع نداشته باشد با زمین خوردن دوچرخه‌سواری اصفهان، احتمال پراکنده شدن جوانان فعال در این رشته ورزشی و رفتن آنها به سوی اعتیاد وجود دارد.