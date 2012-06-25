مهدی تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارگیری‌های انجام شده از میزان تحصیلات بهره‌برداران کشاورزی در ایران، افزود: آمارها نشان می‌دهد فقط هشت دهم درصد بهره‌برداران کشاورزی ایران دارای تحصیلات فوق‌دیپلم یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با امر کشاورزی هستند.

وی اظهار داشت: البته تعداد افراد فعال در حوزه کشاورزی با مدرک فوق دیپلم و بالاتر، محدود به همین تعداد اندک نیست و 2.3 از افرادی که در رشته‌های دیگر تا فوق‌دیپلم یا بالاتر تحصیل کرده‌اند مشغول به امر کشاورزی هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان تصریح کرد: همچنین این آمار نشان می‌دهد که پنج‌درصد از کشاورزان ایرانی بی‌سواد هستند و 34 درصد نیز تا مقطع ابتدایی و مقاطع غیررسمی نظیر نهضت سوادآموزی تحصیل کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار به دست آمده 17 درصد از کشاورزان ایرانی نیز تا مقطع راهنمایی و دبیرستان درس‌خوانده‌اند و پس از این مقاطع دیگر به تحصیلات خود ادامه نداده‌اند.

تقی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از روند موجود در حوزه کشاورزی کشور، گفت: آمار نشان می‌دهد که افراد با تحصیلات عالیه غیرمرتبط با کشاورزی بیشتر وارد این حوزه می‌شود و در این شرایط سوال پیش می‌آید که چرا فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمرتبط بیشتر جذب این حوزه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با ادامه این روند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی دشوار می‌شود، افزود: آماری که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده است نشان می‌دهد که در هر ساعت، سه نفر در رشته کشاورزی فارغ‌التحصیل می‌شوند که آماری قابل تامل به شمار می‌رود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان سهم قابل توجهی در پرورش دانش‌آموختگان کشاورزی دارد، اظهار داشت: آماری که از سوی وزارت علوم ارائه شده همچنین نشان می‌دهد که در هر هشت ساعت، یک نفر از استان اصفهان در رشته کشاورزی فارغ‌التحصیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیل شدن افراد به معنی ورود به بازار کار و آغاز فعالیت در این حوزه است، افزود: پس از فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان حوزه کشاورزی، دو مورد مهم باید سرلوحه فعالیت‌های برنامه‌ریزان قرار گیرد؛ اولین نکته این است که این دانش‌آموختگان چگونه وارد بازار کار شوند و دومین نکته نیز این است که سرمایه‌ای که برای انجام فعالیت‌های تولیدی باید در اختیار این افراد قرار گیرد، چگونه تامین شده و چگونه اختصاص یابد.

دانش‌آموختگان کشاورزی جذب بازار کار نمی‌شوند

تقی‌پور همچنین با انتقاد از روند به کارگیری فارغ‌التحصیلان مرتبط با کشاورزی در بازار کار، تصریح کرد: متاسفانه تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نمی‌شوند که این موضوع، خود معضل بزرگی برای این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم جذب جوانان به بازار کار حوزه کشاورزی، سن بالای فعالان این حوزه است، اضافه کرد: بررسی ساختار سنی بهره‌برداران کشاورزی نشان می‌دهد که فعالان این رشته در بسیاری مواقع سن بالایی دارند و همین سن بالا کمتر جوانان را ترغیب به فعالیت در حوزه کشاورزی می‌کند.