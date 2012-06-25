به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در یکصد و سی و پنجمین نشست خود که راس ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز دوشنبه در دفتر کمیته ملی المپیک برگزار شد به بررسی گزینه های حائز شرایط پرچمداری کاروان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن پرداختند که از بین گزینه ها و با در نظرگیری حضور افراد در زمان افتتاحییه، علی مظاهری ملی پوش باتجربه و باسابقه تیم بوکس کشورمان به عنوان پرچمدار ایران در این دوره از بازیها انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست اعضای هیات اجرایی به بررسی نامه های واصله از سوی کمیته بین المللی المپیک و برخی فدراسیونهای بین المللی پرداختند که با بررسی ابعاد نامه از سوی اعضا مقرر گردید تا نامه جدید کمیته بین المللی المپیک( IOC ) به وزیر ورزش و جوانان منعکس شود و تقاضای تصمیم گیری فوری گردد.

این نامه پیرامون اتفاقاتی است که طی ماههای اخیر در برخی فدراسیون های ورزشی از جمله فدراسیون قایقرانی رخ داده و منجر به برکناری برخی روسای فدراسیون ها شده است.



پرچمداران ایران در بازیهای المپیک گذشته به شرح زیر است:

المپیک 1948 لندن- مصطفی بهارمست - نماینده انجمن ورزشی ارتش

المپیک 1952 هلسینکی - محمود نامجو - وزنه برداری

المپیک 1956 ملبورن - محمود نامجو- وزنه برداری

المپیک 1960 رم- جعفر سلماسی- وزنه برداری

المپیک 1964 توکیو- نصرت الله شاهمیر- رئیس فدراسیون شنا

المپیک 1968 مکزیکوسیتی- ابوالفضل انوری- کشتی

المپیک 1972 مونیخ- عبدالله موحد- کشتی

المپیک 1976 مونترال- مسلم اسکندی فیلابی- کشتی

المپیک 1980 مسکو- ایران حضور نداشت

المپیک 1984 لوس آنجلس- ایران حضور نداشت

المپیک 1988 سئول- حسن زاهدی- تکواندو

المپیک 1992 بارسلونا- علیرضا سلیمانی- کشتی

المپیک 1996 آتلانتا- لیدا فریمان- تیراندازی(اولین پرچمدار زن ایران)

المپیک 2000 سیدنی- امیر رضا خادم- کشتی

المپیک 2004 آتن- آرش میراسماعیلی- جودو

المپیک 2008 پکن- هما حسینی- قایقرانی

المپیک 2012 لندن علی مظاهری بوکس