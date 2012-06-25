به گزارش خبرنگار مهر، سینمای ایران پس از چند ماه رکود در گیشه‌ها با اکران "خوابم می‌آد" رونق دوباره‌ای گرفته‌است اما این رونق در صورتی می‌تواند ادامه پیدا کند که برنامه‌ریزی درستی توسط مسئولان و اعضای شورای صنفی نمایش برای ادامه اکران سینماها درنظر گرفته شود.

عید فطر یکی از زمان‌هایی به شمار می‌رود که مانند نوروز بهترین فصل اکران است. به همین دلیل از چند ماه جلوتر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نوروز 91 به دلیل برخی حواشی نتوانست شرایط خوبی را برای سینما رقم بزند. اتفاقات و حاشیه‌هایی که عواقبش تا اواخر خردادماه ادامه داشت. به طوری که حتی تهیه‌کننده‌ها و پخش‌کننده‌های آثار سینمایی میل و رغبتی برای اکران فیلم‌های خود نداشتند.

فیلم‌های اکران عید فطر

انتخاب "خوابم می‌آد" رضا عطاران برای اکران عمومی در این فصل که البته به گفته برخی کارشناسان با توجه به آغاز امتحانات دانشجویان و شروع ماه مبارک رمضان تقریبا فصل مرده‌ای به شمار می‌رفت، توانست جان دوباره‌ای به گیشه سینماها بدهد به طوریکه به گفته مدیر سینما فرهنگ این فیلم بطور میانگین 10 میلیون تومان در روز فروش می‌کند.

البته باید در نظر بگیریم که ادامه مجادلات در حوزه اکران ممکن است شرایط را برای اکران سخت‌تر کند. کمااینکه فیلم "خوابم می‌آد" هم‌اکنون سینما آزادی را که فروش بسیار بالایی دارد را در اختیار ندارد.

طرحی که آبی از آن گرم نخواهد شد

از طرف دیگر چند سالی است که ماه مبارک رمضان طرح ویژه اکران این ماه با عنوان "اذان تا اذان" اجرا می‌شود و فیلم‌های سینمایی می‌توانند در سالن‌هایی از افطار تا سحر اکران شوند. اخیرا علیرضا سجادپور نسبت به اجرایی شدن این طرح در رمضان امسال ابراز تمایل کرده‌است اما نکته این است که همین طرح به غیر از سال اول در سال‌های بعد با شکست مواجه شد و نتوانست با استقبال مخاطبان همراه شود.

در عین حال با وجود مخالفت‌های نیروی انتظامی با نمایش فوتبال در سینماها، بعید به نظر می‌رسد طرح افطار تا سحر که در سال‌های گذشته‌ هم انتقاداتی را به همراه داشته‌است امسال اجرایی شود. با توجه به جمیع جهات ماه رمضان امسال را هم نمی‌توان فصل مناسبی برای اکران فیلم‌ها دانست.

البته در صورت فروش خوب فیلم عطاران اکران این فیلم قطعا تا پایان ماه رمضان ادامه پیدا می‌کند. اکران فیلم "آزمایشگاه" اما به زودی به پایان می‌رسد و فیلم "یکی می‌خواد باهات حرف بزنه" منوچهر هادی جایگزین آن می‌شود. این فیلم نیز تا پایان ماه رمضان روی پرده خواهد بود. همچنین ممکن است فیلم "شور شیرین" جواد اردکانی نیز در صورت موافقت از این هفته اکران شود.

یک مقطع سرنوشت‌ساز

به هر حال اکران عیدفطر می‌تواند برای سینمای این روزهای ایران سرنوشت‌ساز باشد. تاکنون فیلم‌های "پنهان" مهدی رحمانی، "کلاه قرمزی و بچه ننه" ایرج طهماسب و "بی‌خداحافظی" احمد امینی از جمله آثاری هستند که حضورشان در اکران عید فطر تقریبا قطعی است. اما هنوز اطلاعات دقیقی در ارتباط با گروه سینمایی آنها منتشر نشده است.

از میان این آثار قطعا "کلاه قرمزی و بچه ننه" می‌تواند یکی از گزینه‌هایی باشد که مخاطبان زیادی منتظر دیدن آن هستند. این فیلم قرار بود در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آید و حتی بلیت‌های آن نیز پیش فروش شده بود که آماده نمایش نشد.

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مجموعه نوروزی "کلاه قرمزی 91" هم با حضور چندین عروسک جدید توانست با استقبال بسیاری روبرو شود به همین دلیل میزان طرفداران این فیلم بیشتر شده‌است. همچنین فیلم‌های قبلی این کارگردان همچون "کلاه‌قرمزی و پسرخاله" و "کلاه قرمزی و سروناز" نیز در طی سال‌های گذشته فروش میلیاردی داشته‌است. بطوریکه سالها طول کشید تا رکورد فروش این فیلم در سینما شکسته شود.

نمایی از فیلم "بی‌خداحافظی"

"بی خداحافظی" هم عنوان فیلمی از احمد امینی است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم به نوعی به موضوع زندگی رضا صادقی خواننده پاپ می‌پرداخت که طرفداران بسیاری در میان نسل‌های مختلف دارد. این فیلم یک اثر اجتماعی و موزیکال نیز به شمار می‌رود و قطعا می‌تواند گیشه پررونقی برای علاقمندان به این خواننده را رقم بزند.

نمایی از فیلم سینمایی "پنهان"

"پنهان" هم فیلمی از مهدی رحمانی است که یک اثر اجتماعی و شهری به شمار می‌رود. این فیلم در بخش خارج از مسابقه سی‌امین جشنواره فجر روی پرده رفت. در "پنهان" که دومین ساخته مهدی رحمانی است فریبرز عرب‌نیا، آنا نعتمی، بابک حمیدیان، فتانه ملک محمدی، مهرداد صدیقیان به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم نیز می‌تواند با توجه به داستان و ترکیب بازیگران اثر مقبولی برای نسل جوان باشد که دغدغدهای امروزی دارند.

نمایی از فیلم "گیرنده"

"گیرنده" هم یکی از فیلم‌های سیاسی است که از گزینه‌های احتمالی عید فطر به شمار می‌رود. این فیلم دومین اثر سیاسی است که در سال 91 اکران عمومی می‌شود و با توجه به فروش فیلم "قلاده‌های طلا" می‌تواند به گیشه خوبی دست پیدا کند. "گیرنده" اولین فیلم غفارزاده است که در آن سعید راد، محمدرضا شرفی‌نیا و... به ایفای نقش پرداخته‌اند و داستان آن درباره یک کارگر ساده است که متولی حمل نامه‌های مردم خطاب به رئیس جمهور می‌شود.

در کنار این آثار اما فیلم "من، تو، من" ساخته اصغر بانکی هم در نوبت اکران عید فطر قرار دارد. این فیلم که بی‌سر و صدا برای اکران در عید فطر اقدام کرده‌ اواسط خردادماه ۹۰ در تهران کلید خورد و محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، بهنوش بختیاری، سحر قریشی، شیرین بینا و اشکان بانکی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. فیلمنامه این فیلم را رضا بانکی نوشته است و داستان آن در یک شرکت اتفاق می‌افتد.

فیلم "دو خواهر" ساخته قبلی این کارگردان که با ترکیب بازیگری شبیه به "من، تو، من" حدود سه سال پیش اکران شد به فروش میلیاردی دست پیدا کرده بود. حضور بازیگرانی چون محمدرضا گلزار و الناز شاکر دوست می‌تواند یکی از شانس‌های این فیلم در گیشه باشد.