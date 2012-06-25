تولید 500 هزار تن گندم در مزارع آذربایجان غربی

جمشید دارا در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت گندم از مزارع استان خبر داد و اظهارداشت: برداشت گندم از مزراع ابی و دیمی استان تا اواخر مرداد ماه سالجاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال در بیش از 343 هزار هکتار از زمین های آذربایجان غربی گندم کشت شده است که از آن میزان 98 هزار هکتار آبی و ما بقی دیم است.

دارا، رقم های زرین ، الوند و سرداری را از جمله ارقام گندم آذربایجان غربی بیان کرد و افزود: قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم 4200 ریال اعلام شده است که نسبت به پارسال 14 درصد افزایش دارد .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه خریداری گندم از سوی بخش های خصوصی آغاز می شود گفت : شرکت غله و خدمات بازرگانی هم نسبت به خرید تضمینی گندم اقدام خواهد کرد .

وی در ادامه از آغاز برداشت کلزا نیز از اواخر خرداد ماه در استان خبر داد و گفت: کلزا در استان در سه شهر پلدشت، مهاباد و بوکان کشت می شود که شهر پلدشت مهمترین شهر استان از نظر تولید این محصول است.

دارا افزود: قیمت خرید تضمینی کلزا از کشاورزان، امسال هفت هزار و 550 ریال تعیین شده که نسبت به پارسال یکهزار ریال بیشتر است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سالانه افزون بر 700 هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان زیر کشت محصولات زراعی می رود که نزدیک به شش میلیون تن از این مزارع محصولات کشاورزی برداشت و عرضه می شود.

چغندر قند، گندم، علوفه های دامی، آفتابگردان آجیلی، کدو ، حبوبات و محصولات جالیزی از جمله مهمترین محصولات زراعی آذربایجان غربی به شمار می روند.