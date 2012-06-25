تولید 500 هزار تن گندم در مزارع آذربایجان غربی

جمشید دارا در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت گندم از مزارع استان خبر داد و اظهارداشت: برداشت گندم از مزراع ابی و دیمی استان تا اواخر مرداد ماه سالجاری ادامه دارد.
وی ادامه داد: امسال در بیش از 343 هزار هکتار از زمین های آذربایجان غربی گندم کشت شده است که از آن میزان 98 هزار هکتار آبی و ما بقی دیم است.
دارا، رقم های زرین ، الوند و سرداری را از جمله ارقام گندم آذربایجان غربی بیان کرد و افزود: قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم 4200 ریال اعلام شده است که نسبت به پارسال 14 درصد افزایش دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه خریداری گندم از سوی بخش های خصوصی آغاز می شود گفت : شرکت غله و خدمات بازرگانی هم نسبت به خرید تضمینی گندم اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه از آغاز برداشت کلزا نیز از اواخر خرداد ماه در استان خبر داد و گفت: کلزا در استان در سه شهر پلدشت، مهاباد و بوکان کشت می شود که شهر پلدشت مهمترین شهر استان از نظر تولید این محصول است.
دارا افزود: قیمت خرید تضمینی کلزا از کشاورزان، امسال هفت هزار و 550 ریال تعیین شده که نسبت به پارسال یکهزار ریال بیشتر است .
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سالانه افزون بر 700 هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان زیر کشت محصولات زراعی می رود که نزدیک به شش میلیون تن از این مزارع محصولات کشاورزی برداشت و عرضه می شود.
چغندر قند، گندم، علوفه های دامی، آفتابگردان آجیلی، کدو ، حبوبات و محصولات جالیزی از جمله مهمترین محصولات زراعی آذربایجان غربی به شمار می روند.
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